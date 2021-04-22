Müge Anlı'da avukat Rahmi Özkan neden yok, ayrıldı mı? Müge Anlı'dan açıklama geldi..

Müge Anlı'da avukat Rahmi Özkan neden yok, ayrıldı mı? Müge Anlı'dan açıklama geldi..

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında avukat olarak senelerdir alan yer Rahmi Özkan son iki bölümdür programda görünmüyor. İzleyiciler Rahmi Özkan ayrıldı mı, nerede, ne oldu? sorularını araştırıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde Avukat Rahmi Özkan'ın olmaması dikkat çekti.

Müge Anlı izleyicileri Rahmi Hoca'ya ne olduğunu merak ediyor. Avukat Rahmi Özkan'ın son bölümlerde yer almaması izleyiciyi meraklandırdı.

Peki ama Rahmi Özkan neden yok, ayrıldı mı, gitti mi? İşte Müge Anlı'dan Rahmi Özkan açıklaması..

MÜGE ANLI'DA RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOK?

22 Nisan tarihinde ekranlarda yer alamayan Rahmi Özkan, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Müge Anlı ise canlı yayından Rahmi Özkan'a şifalar diledi.

20 Nisan günü Avukat Rahmi Özkan sosyal medya hesabından ''Klimanın bana çarpmasından hastalandım. Sabaha kadar, oruç tutuyorum. İftardan sonra ilaç alıyorum. Buz gibi ter attım. Kendimi korudum.'' sözlerini ifade etti.

21 Nisan günü Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasıyla ilgili '' Burnum akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüsü gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasını yaptı.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü'nün programında danışman olarak görev yaptı.Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu "Tatlı-Sert" isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.