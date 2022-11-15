Müge Anlı'da ibretlik olay! Böylesi daha önce görülmedi "Bana çıtır dedi, evimden etti"

Müge Anlı'da ibretlik olay! Böylesi daha önce görülmedi "Bana çıtır dedi, evimden etti"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Programa katılan Nesibe Çelik'in başına gelenler akıllara durgunluk verdi. İşte o ibretlik hikaye...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yaşananlar ekranlara damga vurdu.

72 yaşındaki Nesibe Çelik, metrobüs aşkı yüzünden başına gelenleri anlattı. Müge Anlı şok içinde dinledi.

Kendisini daha önce görülmemiş bir dolandırma hikayesinin içinde bulan Nesibe Hanım, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Metrobüse bindi hayatı değişti

72 yaşındaki Nesibe Çelik, türbeye gitmek için metrobüse bindiğini söyledi. Metrobüs kuyruğunda beklerken yanına Salih Baytar'ın yaklaştığını hatta yan koltuğuna oturduğunu belirtti.

Oturduktan hemen sonra tanışmak için konuşmaya başlayan Salih Baytar, bilim insanı olduğunu, veteriner olduğunu, Londra vatandaşı olduğunu, villası olduğunu söylereyerek güvenini kazandığını belirtti.

Salih Baytar'ın kendisini çok farklı tanıttığını belirtti. Türbeye gitmek için indiğinde peşinden geldiğini, telefon gelince hemen çıktığını belirtti.

Metrobüste Salih Baytar'a evini satmak istediği söyledi. Ardından telefon numarasını aldığını açıkladı. Ayrıldıktan sonra Salih Baytar'ın kendisini hep aradığını, kendisine "çıtır" dediğini söyledi.

Aradan iki hafta geçtikten sonra Salih Baytar, Nesibe Hanım'ın evine alıcı bulduğunu söyledi. Daha önce anlaştığı kişiden iki misli para vereceğini belirtti. Nesibe Hanım'ın hemen güvenini kazanmıştı.

Daha önce de Salih Baytar'ın çantasını unuttuğunu ve kimliğe baktığını belirtti. Kendisini 60 yaşında olarak tanıtan Salih Baytar'ın kimliğinde 1971 doğumlu olduğunu anladı. Ancak Salih Baytar, gençleşme operasyonları açıklamaları yaparak Nesibe Çelik'i kandırdı.

Nesibe Çelik, Salih Baytar ile buluş çay içtiğini, orada kendisine senet imzalattığını açıkladı. Paranın hesaba yattığını söyledi. Nesibe Hanım ise bu açıklamalara kanıp imzayı attı.

Ancak bankaya gittiğinde şoke oldu. Şube müdürü kendisine dolandırıldığını açıkladı. Daha sonra Salih Baytar'ın 18 dosyası olduğunu öğrendi ve apar topar Müge Anlı'dan yardım istemek için canlı yayına çıktı.

Müge Anlı ise Salih Baytar'ın bulunması için arama çalışmalarını başlattı. Gelişmeler geldiğinde detaylar paylaşılacaktır.