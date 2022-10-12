Her sabah ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümü gündeme geldi. Küçük çocuğun annesinin cinayet itirafı sonrası stüdyo buz kesti.

Haftaiçi her gün ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Programda gündeme gelen 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümü izleyenleri ekrana kilitledi. Küçük çocuğun annesi canlı yayında cinayet itirafında bulunarak herkesi şaşırttı.

Küçük Meryem'in annesinden kızının ölümü hakkında itiraf!

LKüçük Meryem'in annesi Almanya'dan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına canlı şekilde bağlandı. Anne; kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kollarında baygın ve çıplak şekilde bulduğunu söylerek herkesi şaşırttı.

Anne Melisa ayrıca canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Ben öncelikle herkesten özür dilemek istiyorum. Her şeyi en başından anlatmak istiyorum. Herkes sussun ben konuşmak istiyorum. O gün scooter olayı yoktu. O gün Recep abinin evindeydim. Hiçbir şekilde dışarı çıkmadı. Kanepeden düşme olayı ve kanepede uyuya kalmış olayı hiçbir şekilde doğru değil."

"Bayılmış ve çırılçıplak bir şekilde gördüm"

"O gün ben Asya ile birlikte çizgi film izliyorduk. Benim kızım Meryem uyuyordu. Meryem ağlayarak benim yanıma geldi. Geldikten sonra ben ona sarılmaya başladım. Recep Meryem'i aldı ve içeri gitti. Ağladı diye 'Sus, ağlama' bağırıp çağırdı. Meryem'e… Sonra Meryem 'Baba yapma, baba yapma' diye bağırınca içeri gittim, 'Recep bu çocuğa ne yaptın' dedim. Ben Recep'in kollarında Meryem'i bayılmış bir şekilde gördüm. Çırılçıplak bir şekilde gördüm."

"Meryem'i kendine gelsin diye suya tuttu"

"Sonra gitti Meryem'i suya tuttu. 'Kendine geldi Meryem' dedi bana. Sonra ben o esnada çığlık attım 'Recep bu çocuk niye bu hale geldi? Bu çocuğa ne yaptın?' dedim. Çocuğu çıplak vaziyette gördüm."

Kulağından kan geldi iddiası

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz günlerde Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümü hakkında korkunç iddialar da ortaya atılmıştı. Meryem'in ölümünden yalnızca birkaç gün önce kulağından kan geldiği ileri sürülmüştü..

Bazı görgü tanıkları anne Melisa için "Melisa'yı, Meryem'i döverken gördüm" demişti.

"Babasına benzediği için döverdi!"

Meryem'in son sözlerini de canlı yayında aktaran Baba Mehmet Aldemir ise olay ile ilgili şöyle konuştu:

"Benim vicdanım sızladı. Olay günü saat 16:30 civarıydı, 'güm güm' sesler geliyordu. Sonra ambulans geldi, Meryem daha canlıydı o zaman. Son sözleri de Recep'e, 'Baba beni kurtar' oldu. Melisa, Meryem'i babasına benzediği için dövdüğünü söylerdi."