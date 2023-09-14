Müge Anlı'da skandal olay: Keziban’ın eski sevgilileri birbirine girdi! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Keziban Eryılmaz olayı, Türkiye’nin gündemine oturdu. Aylar önce ortadan kaybolan Keziban’ın eski sevgilileri stüdyoda birbirine girdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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ensonhaber.com

Aylar önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden hiç haber alınamayan Keziban Eryılmaz’ın ailesi, cinayet şüphesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Keziban Eryılmaz'ın eski sevgilisi olan Coşkun, şaşırtıcı açıklamalar yaparak olayın daha da karmaşık hale gelmesine neden oldu.

Kendisinin bir süre önce hapisten çıktığını belirten Coşkun, Keziban'ın kaybolmadan önce yan yana olduklarını iddia etti.

Canlı yayında konuştu

Eski sevgili Coşkun, "Emniyet benim ifademi aldı. Bilgim yok. Nerede olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Müge Anlı ise "Beraber olduğun insanı, karım diyorsunuz ya… Merak etmedin mi? Karın ya kime kaçmış nereye gitmiş diye insan bakmaz mı?" dedi.

Sürekli şiddet gördüğü iddia edildi

Suçlamaların odağındaki Coşkun’un ceza evine Keziban’a şiddet uyguladığı için girdiği ortaya çıktı. 4 çocuk annesi talihsiz kadının öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

Eski sevgili Coşkun, cezaevinde olduğu dönemde Keziban’ın Harun Özdemir ile yasak aşk yaşadığını iddia etti.

Harun ve Coşkun’un stüdyodaki ufak tartışmanın ardından eski sevgililer birbirine girdi. Ekipler kavgaya müdahale etti.

Keziban Eryılmaz'ın kaybolma nedeni ve akıbeti hala belirsizliğini koruyor.