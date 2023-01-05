Müge Anlı'da stüdyo birbirine girdi! Sinan Sardoğan bu kez konukları çileden çıkardı...

Müge Anlı'da stüdyo birbirine girdi! Sinan Sardoğan bu kez konukları çileden çıkardı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir adından söz ettiren Sinan Sardoğan, sözleriyle konukları sinirlendirdi. Bir anda stüdyo birbirine girdi.

Bir süredir Türkiye gündemini meşgul eden Sinan Sardoğan, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.

Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan Sinan Sardoğan sapık olarak biliniyor. Köyde bulunan birçok yaşlı kadına cinsel tacizde bulundu.

Programa telefonla bağlanan ya da canlı yayına çıkan Sapık Sinan mağdurları, civardaki yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığını ve taciz edip saldırdığını iddia etti.

Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında ise Sinan'ın şüpheli olduğu söyleniyor. Sinan, Arife Gökçe'ye de cinsel içerikli mesajlar atıyordu.

Konu hakkında araştırmalar devam ederken canlı yayında ipler koptu. Sinan Sardoğan başta ekran başındakiler olmak üzere stüdyodakileri çileden çıkardı.

Stüdyo birbirine girdi!

Arife Gökçe'nin şüpheli kaybı için gelen konuklar Sinan Sardoğan ile yüzleşiyordu. Sinan, “Kadınların kocasından ayrılmalarına üzülmez misin?” sorularına “Niye üzüleyim ki” cevabıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Rahmi Özkan’ın “Arife hanımı biri öldürdüyse sonrada gömdüyse buna üzülür müsün?” sorusu üzerine Sinan, “Allah belasını versin derim” sözleriyle konukları çileden çıkardı.

Stüdyo bir anda birbirine girdi. Konuklar Sinan’a saldırmaya başladı. Sinan kamera arkasına kaçarak ağlamaya başladı. Daha sonra yanlış anlaşıldığını kim öldürdüyse ona söylediğini açıkladı.