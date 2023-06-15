Müge Anlı'dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na gönderme: "Ne kadar heyecansızsın" Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Kadri Fidan olayının işlendiği anda Müge Anlı'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile kurduğu diyaloğu izleyici ile paylaşan Müge Anlı ağızları açık bıraktı.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sırra kadem basan Kadri Fidan olayı ele alınıyor.

Bugün de Kadri Fidan olayının işlendiği programda Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile yaptığı sohbetten bahsetti.

Hazine aramak için gittiği dağda sırra kadem basan Kadri Fidan olayında görü tanığı bir mağaradan bahsetmişti.

Görgü tanığı o gizemli mağara için "Daha önce yaşlı bir papazdan dinlemiştim bu mağarayı. Tuzaklı diye duymuştum. 12 tane kapanın olduğunu söyledi. Dere tarafından çıkmak gerekiyormuş. Yeri Uludağ'da. Net bir yer bilmiyorum. 12 kafatası var. Girişi var. Ama girdiğin yerden çıkamıyorsun. Geriye dönüşü tuzaklı. Dere tarafından olan çıkış yolunu bulabilirsen çıkabiliyorsun" demişti.

Müge Anlı ise bu mağaradan eşine bahsettiğini söyleyerek kurduğu sohbeti anlattı. Kısa bir süreliğine izleyicileri gülümsetti.

"Ne kadar heyecansızsın"

Müge Anlı yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Ay vallahi Indiana Jones gibi. Ne kadar heyecanlı. Dün akşam eşime de gösterdim. 'Bak harita geldi, hafta sonu hadi gel gidelim' dedim.

O da 'Ben bu haritayla Üsküdar'a bile gitmem' dedi. Ben de 'Ay vallahi Şinasi ne kadar heyecansızsın' dedim. Hiç heyecanlanmadı vallahi.

Ben işin heyecanındayım. Defineyle işim yok ki. Ama baksana tuzaklar muzaklar varmış. Gidip de 13. kafatası olmayalım şimdi"