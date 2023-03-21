Müge Anlı'dan milletvekilliği açıklaması! Siyaseye atılacak mı? "Şanımız yürüsün" Ekranların sevilen ismi Müge Anlı, milletvekili adaylığı teklifi aldığına ilişkin iddiaları yanıtladı.

Ünlü sunucu Müge Anlı, ATV'de yıllardır ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla faili meçhul olayları cinayetlere ışık tutuyor.

Türk halkının oldukça güvendiği bir isim olan Müge Anlı, açıklamaları ve duruşuyla beğeni topluyor.

Dobralığıyla gönülleri fetheden Anlı, son olarak siyaset konusuyla gündeme geldi.

Sevenlerinin "parti kur oy verelim" düşüncesinde olduğu Müge Anlı, milletvekili adaylığı konusunda açıklama yaptı.

Müge Anlı'nın AK Parti'den aday olacağı iddiası ortaya atılınca, canlı yayında gerçeği paylaştı.

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken ünlü ekran yüzü Müge Anlı'nın AK Parti'den milletvekili adayı olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Müge Anlı cephesinden beklenen açıklama geldi.

"Siyasetle alakam yok"

Canlı yayında hakkındaki adaylık iddiasıyla ilgili konuşan Müge Anlı, şunları söyledi:

"Milletvekilliği teklifi gelmiş bana AK Parti'den. Ama iktidar kulislerinde benim yüzde 2 ve 2 buçuk oyum olduğuna inanılıyormuş. Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum. Hiç!"

"Ama böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın vallahi. Benim hiç siyasetle alakam yok.

"Yüzde 2.5'a aday olmam"

Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz, bakanlıkta da kadınlar görürsünüz, ekranda da kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım ama yok. 2,5'a aday maday olmam ben. En az 25-30 yapın da şanımız yürüsün."