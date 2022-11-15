Müge Anlı'ya damga vuran olay! "Çok dersim var, bitiremem, evleneceğim" deyip sevgilisine kaçtı

Müge Anlı'ya damga vuran olay! "Çok dersim var, bitiremem, evleneceğim" deyip sevgilisine kaçtı

Müge Anlı'nın yeni bölümünde yaşanan evden kaçma olayı programa damgasını vurdu. Şahide isimli genç kız okulda çok dersi olması sebebiyle evlenmek için sevgilisine kaçtığını açıkladı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programının yeni bölümünde yaşanan evden kaçma olayı güne damgasını vurdu. Programa sevgilisi ve ailesiyle birlikte konuk olan Şahide isimli genç kız, okulda çok dersi olması sebebiyle hamburgercide çalışan sevgilisine kaçtığını açıkladı.

"Çok dersim var, bitiremem" deyip evden kaçtı

Ailesi tarafından geri gelmesi için ikna edilmeye çalışılan genç kız, evden kaçma sebebini "Çok dersim var, bitiremem, evleneceğim" olarak açıkladı. Müge Anlı ve programdaki uzmanların ikna çabalarına karşın Şahide'nin "Okul dışında gezemiyordum, dışarı gidip gezmiyordum" yanıtını vermesi dikkat çekti.

"Gezmek için kaçtım"

Polemik sonrası gezmek için evden kaçtığını itiraf eden ve "Gönlüm eğitimden değil evlilikten yana" diyen Şahide'nin yorumları stüdyoyu şaşırttı. Müge Anlı ve ekibi "Babam gezmeme izin vermiyordu" diyen genç kıza, çocuğun maddi durumunun iyi olmadığını söyledi ancak fayda etmedi.

"İstediğin her yere gidiyorsun, cebine para koyuyuyorum"

Baba Sebahattin'den ise karşı tepki geldi. Kızı Şahide'ye "İstediğin her yere gidiyorsun, cebine para koyuyorum" diyen baba Selahattin'e karşılık Müge Anlı "Ben de gezmiyorum zaten, hangi birimiz vakit bulup geziyoruz zaten?" ifadeleriyle destek geldi.