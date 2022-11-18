Müge Anlı'ya ne oldu, neden dikiş atıldı? Talihsiz kaza!

Sunucu Müge Anlı'nın bugünkü programa gecikmesinin nedeni ortaya çıktı. Anlı, köpeğinin dudağını ısırması sonucu hastanelik oldu.

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı Yüzbaşıoğlu, bugün programa geç kaldı. Seyircilerinin merak konusu olan Müge Anlı neden yok sorusu kısa sürede yanıt buldu.

Ünlü sunucu sabah talihsiz bir kaza geçirince, hastaneye gitmek durumunda kaldı.

Ardından yayına çıkan Anlı'yı gören seyircileri dikiş izini görünce şoke oldu.

Peki Müge Anlı'ya ne oldu? Neden dikiş atıldı? İşte detaylar...

Müge Anlı, yayına geç çıkmasının nedenini programa gelince anlattı. Dudağında dikiş ile yayına çıkan Müge Anlı, izleyicilere nedenini anlattı.

"Lokum ısırdı"

"Yayını küçük, beklenmedik bir kazadan dolayı geç açmak zorunda kaldım. Bir sel olduğunda geç kalmıştım bir de şimdi 20 yıllık canlı yayın hayatımda... Sabah Lokum ile oynarken, Lokum'un dişi geldi dudağıma. Ben yine yayına geldim. Makyaj falan 'bir şey olmaz' diye... Saçımı falan yaptırdım ama kan durmayınca arkadaşımı aradım 'Mine benim kanım durmuyor' dedim, fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı 'Dikiş atmamız gerekiyor' dedi. O yüzden dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın"