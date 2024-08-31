Müge Boz'dan oğlu Rika ile paylaşım geldi! Boncuk gözleri görenleri hayran bıraktı... Geçtiğimiz aylarda 2. çocuğunu kucağına alan güzel oyuncu Müge Boz'dan Rika'lı pozlar geldi. Masmavi gözleriyle görenlerin beğenisini toplayan kareler ilgi odağı oldu.

Editör: Seda Yeşilyurt

Güzel oyuncu Müge Boz 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz düyaevine girmelerinin ardından aynı yıl içinde kızı Vina'yı kucaklarına almışlardı.

Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıklıkla adından söz ettiriyorken geçtiğimiz aylarda 2. çocukları Rika'yı kucaklarına aldılar.

Bebeklerinin cinsiyeti doğum sırasında öğrenen çift, doğum sonrasında oğullarının adıyla da dikkatleri çekmeyi başarmışlardı.

Boz, geçtiğimiz günlerde oğlu Rika ile yaptığı paylaşımla beğenileri topladı. Masmavi gözleriyle görenleri kendine hayran bırakan Rika'lı kareler ilgi odağı oldu.

İŞTE, MÜGE BOZ'DAN RİKA'LI POZLAR...