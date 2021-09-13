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Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ne zaman başlıyor? İşte yeni adresleri

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ne zaman başlıyor? İşte yeni adresleri

Magazin duayenleri Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunacağı 'Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa' programı ekranlara dönüyor. Peki Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa ne zaman başlayacak, yayın günü belli oldu mu?