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    Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ne zaman başlıyor? İşte yeni adresleri

    Magazin duayenleri Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunacağı 'Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa' programı ekranlara dönüyor. Peki Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa ne zaman başlayacak, yayın günü belli oldu mu?
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 08:40
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    Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ne zaman başlıyor? İşte yeni adresleri

    Deneyimli gazeteciler, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın hazırladığı magazin programı ''Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'' bir süredir ekranlardan uzaktı.

    Magazin dünyasında ses getiren olayların masaya yatırıldığı Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programının ne zaman başlayacağı yoğun bir şekilde araştırılıyordu.

    Merakla beklenen programın yayın tarihi ve kanalı belli oldu. Peki, Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa ne zaman başlayacak? İşte yeni adresleri...

    MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa, TV 8 ekranlarından izleyicisiyle buluşacak. Merakla beklenen program, yayın haaytına 13 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08:45 itibarıyla başlayacak.

    Müge ve Gülşen le 2. Sayfa ne zaman başlıyor? İşte yeni adresleri #1

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