Muhteşem Yüzyıl'ın efsane ismi Teşkilat dizisine geliyor! Yer yerinden oynayacak

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Köprülü karakteriyle adından söz ettiren Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Senaryosunu Teşkilat Yazı Grubu'nun kaleme aldığı, müziklerine Atakan Ilgazdağ'ın imza attığı Tims&B imzalı Teşkilat, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı dizi, pazar akşamları rakiplerine göz açtırmıyor.

Son olarak Bahattin Gök'ü kadrosuna dahil eden diziden bomba bir transferi daha geldi.

EMRE BAŞER TEŞKİLAT'TA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Köprülü karakteriyle adından söz ettiren Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Teşkilat dizisine konuk oyuncu olarak katılan Emre Başer, dizide Mahkum rolüne hayat verecek.