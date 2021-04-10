Müjde Ar kimdir? Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar neden öldü, kaç yaşındaydı? Mehtap Ar hakkında bilgiler..

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Müjde Ar'ın kız kardeşi Mehtap Ar, yaşamını yitirdi. Bu acı haberin ardından Mehtap Ar hakkındaki bilgiler gündeme geldi. Peki, Müjde Ar kimdir?

2,5 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ünlü tiyatro oyuncusu Mehtap Ar, 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Söz yazarı şair ve oyuncu Aysel Gürel'in kızı Mehtap Ar, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Mehtap Ar’ın son durumu hakkında geçtiğimiz Ocak ayında bilgi veren kardeşi Müjde Ar, “Şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Peki Mehtap Ar kimdir? İşte, Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hakkında bilgiler..

MEHTAP AR KİMDİR?

6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya gelen Mehtap Ar, ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'ın (Ebrem) kızıdır.

Oyuncu ablası Müjde Ar henüz 3 yaşındayken, anne Aysel ve baba Vedat Akın (Ebrem) ayrılmıştır.

Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamileyken ablası Müjde Ar ise sinema oyuncusu olarak kendisini yetiştirmiş ve iki kardeş birlikte dedelerinin yanında büyümüştür.

2000 yılında 'Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu' adı ile çocuk tiyatrosu kurmuş ve turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaşmıştır.

İlk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yapmasının ardından kısa sürede boşanan Mehtap Ar, ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.