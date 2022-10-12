Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor? Sevilen diziden üzen haber! Mükemmel Eşleşme ne zaman final yapacak?

TRT1'in sevilerek izlenen dizilerinden biri olan Mükemmel Eşleşme, 13. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki Mükemmel Eşleşme ne zaman final yapacak? İşte final sebebi ve tarihi...

Yaz sezonunun sevilerek izlenilen dizilerinden biri olan Mükemmel Eşleşme'nin son durumu belli oldu. Sevilen dizinin yakın süreçte final yapması bekleniyor. İşte, "Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor?" sorusunun yanıtı...

Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor?

Mükemmel Eşleşme dizisi 13. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Kısa sürede ilgi gören dizi, reytinglerinin düşmesi sebebiyle bu akşam final yapmış olacak.

Mükemmel Eşleşme dizisi final fragmanı İZLE

Mükemmel Eşleşme dizisinin final bölümünde neler olacak?

Dizinin finalinde Pınar, düğünde toplu bir dans gösterisi yapmak istemektedir. Bu toplu dans gösterisinde arkadaşları ve aileleri de bulunacaktır. Ancak Kerem her ne kadar istemese de, aileler de bu toplu dans gösterisini çok isteyecektir, aileler bir araya gelecek ve dans provası yapacaktırlar. Ailelerin de dahil olduğu toplu dans gösterisinde bir birinden eğlenceli anlar yaşanacaktır. Başarılı bir performans ortaya koyan ekipte diğer bir yandan Kerem hastalanacaktır.

Kerem hastalandığında, Pınar ve Meral Kereme bakmak için yarışacaklar. Özellikle Meral, Kerem’e Pınardan daha iyi baktığını düşünecektir ve oğlunu tek başına iyileştirmek isterken, Firuze ve Fadime’de de olaya el koyacaktır. Aniden Keremin başı kalabalık hale gelecektir. Ancak Kerem fazla ilgiden sıkılınca son çareyi kaçmakta bulacaktır.