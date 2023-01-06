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    Mumya filminin konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları ve karakterleri!

    Tom Cruise'un efsane filmlerinden biri olan Mumya, bu akşam ekranlara geliyor. İşte sinema severlerin merakla beklediği Mumya filminin konusu, oyuncuları ve karakterleri...
    • 06.01.2023 - 13:42
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    Mumya filminin konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları ve karakterleri!

    Klasikleşmiş sinema filmleri arasında yer alan Mumya’nın farklı versiyonları çekildi. Son olarak 2017 yılında izleyiciyle buluşan Mumya, gişe rekorları kırdı.

    Aksiyon filmlerinin yıldızı Tom Cruise, Mumya filminde başrolünü başarılı oyuncu Sofia Boutella ile paylaşıyor.

    Yönetmenliğini Alex Kurtzman’ın üstlendiği Amerikan filminin senaryosunu, Jon Spaihts ve Christopher McQuarrie yazdı. Çok eskiye dayanan Mumya serisinin yeniden başlatılması amaçlandı.

    Başarılı oyunxu kadrosu ve aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Mumya filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşuyor.

    Sinema severler film için hazırlıklarına başladı. Peki Mumya filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler?

    Mumya filminin konusu

    2.000 yıl önce Mısır prensesi Ahmanet (Sofia Boutella) babasını öldürür ve karanlık büyü kullanmaya başlar. Canlı kumların altındaki bir mezarda canlanmış olarak cezalandırılır.

    Mumya filminin konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları ve karakterleri! #1

    Mezarı yeniden keşfedilip modern zamanlarda açıldıktan sonra yeniden diriliyor ve binlerce yılda büyüyen ve tüm insanlığa meydan okuyan korkunç olaylarla dolu bir kötülük getiriyor.

    Oyuncuları ve karakterleri

    • Tom Cruise - Nick Morton
    • Sofia Boutella - The Mummy / Princess Ahmanet
    • Selva Rasalingam - King Menehptre
    • Russell Crowe - Dr. Henry Jekyll
    • Rez Kempton - Foreman
    • Marwan Kenzari - Agent of Prodigium
    • Javier Botet - Set
    • Jake Johnson - Sgt. Vail
    • Dylan Smith - Lorenzo Montanari
    • Courtney B. Vance - Col. Gideon Forster
    • Chasty Ballesteros - Kira Lee
    • Annabelle Wallis - Jenny Halsey
    • Alaa Salf - Sickle Slave

    Mumya filminin konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları ve karakterleri! #2


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