Murat Kurşun kimdir? Demet ve Alişan konuğu Murat Kurşun'un biyografisi

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olan Murat Kurşun’un hayatı, yaşı, eşi, şarkıları gibi bilgiler merak edilirken Murat Kurşun kimdir, kaç yaşında, nereli soruları araştırılıyor.

Murat Kurşun, Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu gündüz kuşağı programına konuk oldu.

Murat Kurşun kimdir, Murat Kurşun'un eşi Asena Kurşun kimdir? gibi sorular seyircilerin merak konusu oldu.

Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile bir klip çekiminde tanışan ünlü türkücü 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Birçok sanatçıya verdiği besteler ile çıkış yapmasını sağlayan Kurşun, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.

Peki Murat Kurşun kimdir? İşte hakkında tüm merak edilenler...

MURAT KURŞUN KİMDİR?

Aslen Mardinli olan Murat Kurşun, 1974 yılında doğdu. 7 yaşından bu yana müzikle iç içe olan Murat Kurşun, darbuka, bateri, org ve saz çalmaktadır.

Bir dönem eşi olan Ceylan da olmak üzere pek çok sanatçıya beste verdi. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İlle de Sen isimli 8 adet albüme imzasını attı.

Flash Tv ekranlarında kendi ismini taşıyan Show programını sundu.

Müzik dışında kariyerinde 7 senelik bir profesyonel futbolcu geçmişine sahiptir. Günümüzde ise söz, müzik ve yorumları ile müzik severlerin karşısında yer almaktadır.

Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile bir klip çekiminde tanışan ünlü türkücü 2016 yılında hayatını birleştirdi. Aralarında 23 yaş fark bulunan Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları var.

ASENA TOPRAK KİMDİR?

2015 yılında Elidor Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile bir klip çekiminde tanışan ünlü türkücü 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Aralarında 23 yaş fark bulunan Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları var.

Yarışmaya katıldığında henüz lise öğrencisi olan Asena Toprak evlendiği için eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı.

Numberone TV kanalında bir dönem sunuculuk yapmıştır.