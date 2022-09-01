Musa Eroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Musa Eroğlu Hz. Ali hakında ne söyledi?

Musa Eroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Musa Eroğlu Hz. Ali hakında ne söyledi?

Türk halk müziğinin usta ismi Musa Eroğlu, Hz. Ali hakkında sarfettiği sözlerden dolayı sosyal medyada gündeme oturdu...

Musa Eroğlu nugün sosyal medyanın gündemin oturdu.Sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi olan Musa Eroğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Musa Eroğlu, Hz. Ali hakkında söylediği sözlerden dolayı Alevi vatandaşların ve derneklerin büyük tepkisini çekti.Musa Eroğlu hakkında başsavcılığa dilekçe verildi.

Musa Eroğlu konuyla alakalı, "Zülfikarın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali’yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın." ifadelerini kullandı.

Bu olayın ardından Musa Eroğlu'nun hayatını merak edenler konuyla alakalı internette araştırma yapmaya başladı.İşte Musa Eroğlu'nun hayatı..

Musa Eroğlu kimdir?

Musa Eroğlu 1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinde dünyaya geldi.Türk halk müziğinin üstadları arasında gösterilen Eroğlu ilk plağını 1967 yılında "İkimiz Toprağa Girelim Elif" isimli plak ile çıkardı.

Musa Eroğlu müzik piyasasında 1970'li yılların başında tanınmaya başladı.1980 yılına kadar mahalli sanatçı olarak çalışmıştır.Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile beraber başladığı,ardından Yavuz Top’un da aralarına dahil olmasıyla genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli rol oynamıştır.

Musa Eroğlu 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev almaktadır.