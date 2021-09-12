- Haberler
- Medya Haberleri
- Mustafa Avkıran kimdir? İçimizden Biri Hünkar Aladağ karakteri hakkında...
Mustafa Avkıran kimdir? İçimizden Biri Hünkar Aladağ karakteri hakkında...
- Haber Merkezi
- 12.09.2021 - 18:31
Show TV ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanan İçimizden Biri dizisinin karakterleri dikkat çekiyor.
Dizide yer alan oyunculardan birisi Mustafa Avkıran olurken, usta oyuncunun hayatı ve oynayacağı karaktere dair detaylar araştırılmaya başlandı.
Mustafa Avkıran'ın hayat vereceği Hünkar karakterini araştıranlar, "İçimizden Biri Hünkar Aladağ kimdir?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, "İçimizden Biri Hünkar Aladağ kimdir? Mustafa Avkıran kimdir?İçimizden Biri Hünkar Aladağ karakteri hakkında bilgiler..
İÇİMİZDEN BİRİ HÜNKAR ALADAĞ
Aladağlar çiftliğinin sahibi ve reisi olan Hünkar Aldağ'ın kuralları sadece kıymetlisi 'Havva' için geçerli değildir.
Havva, hiçbir zaman onu mahcup edecek bir şey yapmamıştır. Ama 'Havva' bir gün gelip "İrlandalı 'Adam'a âşık oldum" dediğinde, işte o günden sonra 'Hacı Hünkar'ın yapabileceklerini kendisi bile bilmemektedir.
MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?
1963 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Avkıran, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Avkıran, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.
İlk oyunculuk deneyimini 1987 yılında Ateşten Günler dizisi ile yaşayan Mustafa Avkıran; Kaçak, Kuzey Güney, Yaprak Dökümü, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Yılan Hikayesi gibi birçok projede yer almıştır.
MUSTAFA AVKIRAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
- 2019 – Azize (Barbaros) (TV Dizisi)
- 2017-2018 – Yeni Gelin (Kalender Ağa) (TV Dizisi)
- 2016-2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tahir Ağa) (TV Dizisi)
- 2016 – Kaçış (Sadık) (Sinema Filmi)
- 2015 – Filinta “Bin Yılın Şafağında” (Davut Paşa) (TV Dizisi)
- 2015 – Delibal (Füsunun Babası) (Sinema Filmi)
- 2014 – Sevdam Alabora (Ali Hikmet) (TV Dizisi)
- 2013 – Yol Ayrımı: Hadi Baba Gene Yap (Davut) (Sinema Filmi)
- 2013-2014 – Kaçak (İsmet Ali) (TV Dizisi)
- 2011-2012 – Kuzey Güney (Sami) (TV Dizisi)
- 2011 – Karakol – Herkes Adalet İster (Metin) (TV Dizisi)
- 2010 – Av Mevsimi (Müslüm) (Sinema Filmi)
- 2008-2010 – Yaprak Dökümü (Mithat) (TV Dizisi)
- 2007 – Mutluluk (Ali Rıza) (Sinema Filmi)
- 2006-2007 – Ezo Gelin (Bilal Ağa) (TV Dizisi)
- 2005 – Köpek (Reşat) (TV Dizisi)
- 2005 – Kayıt Dışı (Ercan) (TV Dizisi)
- 2004 – Beni Bekledinse (Cemil) (TV Filmi)
- 2002 – Kınalı Kar (Cabbar Ağa) (TV Dizisi)
- 2001 – The Only Journey of His Life (Sinema Filmi)
- 2001 – Pencereden Kar GeliyorPencereden Kar Geliyor (TV Filmi)
- 2000 – Kurşun Kalem (TV Dizisi)
- 1999-2001 – Yılan Hikayesi (Hamit) (TV Dizisi)
- 1999 – Köstebek (2) (Kahya) (TV Dizisi)
- 1999 – Kurtlar Sofrası (TV Dizisi)
- 1998 – Kayıkçı (Sinema Filmi)
- 1996 – İstanbul Kanatlarımın Altında (Sinema Filmi)
- 1995 – Sokaktaki Adam (Yakup) (Sinema Filmi)
- 1994 – Zontellektüel Abdullah (TV Dizisi)
- 1991 – Yalnızlar (Dilsiz Musa) (TV Dizisi)
- 1989 – Ayaşlı ve Kiracıları (TV Dizisi)
- 1987 – Ateşten Günler (Salim) (TV Dizisi)