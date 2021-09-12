İçimizden Biri dizisinde Hünkar Aladağ karakterine hayat vermeye hazırlanan Mustafa Avkıran hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, İçimizden Biri Mustafa Avkıran kimdir?

Show TV ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanan İçimizden Biri dizisinin karakterleri dikkat çekiyor.

Dizide yer alan oyunculardan birisi Mustafa Avkıran olurken, usta oyuncunun hayatı ve oynayacağı karaktere dair detaylar araştırılmaya başlandı.

Mustafa Avkıran'ın hayat vereceği Hünkar karakterini araştıranlar, "İçimizden Biri Hünkar Aladağ kimdir?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, "İçimizden Biri Hünkar Aladağ kimdir? Mustafa Avkıran kimdir?İçimizden Biri Hünkar Aladağ karakteri hakkında bilgiler..

İÇİMİZDEN BİRİ HÜNKAR ALADAĞ

Aladağlar çiftliğinin sahibi ve reisi olan Hünkar Aldağ'ın kuralları sadece kıymetlisi 'Havva' için geçerli değildir.

Havva, hiçbir zaman onu mahcup edecek bir şey yapmamıştır. Ama 'Havva' bir gün gelip "İrlandalı 'Adam'a âşık oldum" dediğinde, işte o günden sonra 'Hacı Hünkar'ın yapabileceklerini kendisi bile bilmemektedir.

MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

1963 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Avkıran, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Avkıran, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 1987 yılında Ateşten Günler dizisi ile yaşayan Mustafa Avkıran; Kaçak, Kuzey Güney, Yaprak Dökümü, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Yılan Hikayesi gibi birçok projede yer almıştır.

MUSTAFA AVKIRAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER