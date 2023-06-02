Mustafa Ilıcalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ayağa kalkmayan CHP ve HDP'ye tepki TBMM 28. Yasama dönemi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e gelişi sırasında muhalefet ayağa kalkmadı.. Ensonhaber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, bu duruma tepki göstererek "Bu yüzden yerinde saymaya devam ediyorlar" dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Yasama dönemi başladı.

Meclis'in en yaşlısı unvanını elinde bulunduran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaptı.

Meclis'in açılışı yapılmadan önce ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşılandı.

Yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip etmek için Meclis Genel Kurulu'na giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhur İttifakı sıraları coşkulu bir alkışla karşıladı.

Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri Erdoğan'ı ayakta alkışlarken muhalefet partilerinin milletvekilleri ayağa kalkmadı.

Ayrıca muhalefet milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamaması da dikkat çekti.

Meclis'te yaşanan bu durum Ensonhaber YouTube kanalında Gündem Özel programında değerlendirildi.

İlker Koç'a konuk olan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, bu durumun CHP ve HDP'nin daha önceki tavırlarına benzediğini ve bu tavır yüzünden yerinde saydıklarını belirtti.

"Ayağa kalkmamak CHP ve HDP'nin daha önceki tavırlarının benzeri"

Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Meclis'te yaşanan olumsuzluklar geçmişte de vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı girdiği zaman, burada herkesin cumhurbaşkanı. Milletin özgür iradesiyle muazzam bir çoğunlukla demokrasi zaferi şeklinde kazanmış burada ayağa kalkmamak CHP ve HDP'nin daha önceki tavırlarının benzeri.

"Bu tavırlar değişmediği için yerlerinde saymaya devam ediyorlar"