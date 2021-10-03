Mustafa Keser'den Bülent Ersoy hakkında yeni açıklama: Türkiye şok olacak

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunuculuğunu üstlendiği Benzemez Kimse Bize programı yayından kaldırıldı. Basın toplantısı merakla beklenen Mustafa Keser, "Olay yaratacak açıklamalarım olacak" dedi.

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen ''Benzemez Kimse Bize'' adlı müzik ve eğlence programı sadece iki bölüm sonra yayından kaldırıldı.

Mustafa Keser, sosyal medya hesabından programa son verilmesinin sebebi hakkında paylaşımda bulunarak tüm aksaklıkların Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklandığını belirtmişti.

Önceki gece sahne aldığı Ataköy Nossa Costa çıkışı görüntülenen Mustafa Keser, Bülent Ersoy'u hedef alan sosyal medya paylaşımı ile ilgili yöneltilen soruları yanıtladı.

BÜLENT HANIM'LA İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR YAPACAĞIM''

76 yaşındaki ünlü şarkıcı, ''Bir hafta sonra bu hususta olay yaratacak açıklamalarım olacak. Paylaşımdan sonra Bülent Hanım'la görüşmedim. Hadise yeni. Program kaldırıldı. Gerekli olanı sosyal medyadan yazdım. Bülent Hanım'la ilgili çarpıcı açıklamaları daha sonra yapacağım. Bütün Türkiye şok olacak.'' dedi.

Sanatçı, gazetecilerin, ''İlk programda Bülent Hanım hakkında bir çok şey yazıldı. Alkollü olduğu iddiası sosyal medyada gündem yarattı. Konuşmalarınız bu yönde mi olacak?'' sorusunu da cevapladı.

Keser, söz konusu soruya, ''Her şeyle ilgili konuşacağım. Programla ilgili, başka şeylerle ilgili. O basın toplantısında gelen bütün soruların cevabını bulacaksınız. Zaten kendisiyle ilgili ne dediysek orada yazıyor.'' yanıtını verdi.

"ERSOY'UN YERSİZ KAPRİS VE TUTUMUNDAN KAYNAKLANDI"

Mustafa Keser, programın bitiş nedeni ile ilgili Instagram hesabından sitem dolu açıklamalarda bulunmuştu. Aksaklıkların Ersoy'dan kaynaklı olduğunu belirten Keser, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

''Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim... Ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur. Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim.''





"SON PROGRAM, KOVULDUK"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığını iddia etmişti. Hakkında kısa süre içinde çok sayıda tweet atılan Diva, ''Ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim.'' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu programın ilk bölümünde; mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un ''Son program kovulduk.'' dediği duyulmuştu.