Mustafa Varank'ın tweet atan gence sürprizi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerin gönlünü kazanmaya devam ediyor. Varank, tweet atan bir gence cevap verdi ve termos yolladı. Tweet atan genç ise o anları sosyal medyada paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'ı oldukça iyi ve aktif kullanıyor.

Seçim zamanı gençlerle bir araya gelen ve onlara Twitter üzerinden çağrılar yapan Varank, bir araya geldiği anları da yine sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Twitter üzerinden gençlerle olan sempatik anlarını paylaşan Varank, bir gencin tweetine ise karşılık verdi.

"flora çiçek deniz" isimli Twitter kullanıcısının twet'ine Varank'tan hediyeli yanıt geldi.

O anları kullanıcı paylaştı

Sosyal medya kullanıcısı "flora çiçek deniz" isimli hesap, seçimlere dair bir tweet attı.

Hesap tweet'inde, "Bizim zamanımızda ilk oy kullananlara bluetooth kulaklık, kahve termosu falan hediye etmiyordu Reis.. biz ortanca evladız fedakarız.. küçükler şımartılsın.. biz yükü taşırız" ifadelerine yer verdi.

Bu tweet'i gören Bakan Varank, genç kıza termos hediye etti. O anları da yine aynı hesap, sosyal medya üzerinden yayınladı ve "Mustafa Varank karizması.. Nezaketiniz için teşekkür ederim Bakanım çok duygulandırdınız." dedi.