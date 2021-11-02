Naber cınım? Bugs Bunny'nin o meşhur sesinin sahibi bakın hangi oyuncu çıktı

Naber cınım? Bugs Bunny'nin o meşhur sesinin sahibi bakın hangi oyuncu çıktı

Dünyaca ünlü çizgi kahramanı Bugs Bunny'i Türkiye'de seslendiren ismin kim olduğunu biliyor musunuz? Eminim, öğrenince hepiniz çok şaşıracaksınız. İşte Bugs Bunny'nin meşhur sesinin sahibi...

Bugs Bunny, ABD'de animasyon kısa filmlerin altın çağını yaşadığı 1930'lu yıların en popüler kahramanlarından.

ABD sınırlarını aşarak dünya çapında bir fenomene dönüşen Bugs Bunny, havucu, muzipliği, avcıları alt etmesi, flörtözlüğü, ve 'Naber Cınım'ıyla dün gibi akıllarda...

Dünyaca ünlü çizgi kahramanı Bugs Bunny, ''Looney Tunes'' çizgi kuşağında yer alıyor. Looney Tunes'i, Türkiye'de seslendiren isimler arasında birçok ünlü isim bulunuyor.

Bugs Bunny, her yayınlandığında ''Acaba bu tavşanın sesi kime ait?'' sorusunu sorduruyor. Sesin sahibi öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bugs Bunny'i, Türkiye'de seslendiren isim günümüzde oldukça popüler biri. Hatta şimdilerde Star TV'nin yeni dizisi Sana Söz'de rol alıyor.

SERKAN ALTUNORAK SESLENDİRİYOR

Evet, Bunny'i seslendiren isim, Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ı buluşturan Sana Söz dizisinde Avuka Erdem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Serkan Altunorak'tan başkası değil.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Serkan Altunorak, seslendirme alanında tanınmış isimlerden.

Kovboy çizgi filmi Red Kit'te Rintintin'i seslendiren Altunorak, ayrıca Afacan Loie'de Glen Glen'i, Richie Rich'te Richie'yi ve son olarak Smallville dizisinde Clark Kent'e ses vermiştir.