Naci Görür'den o il için korkutan tahmin: 'Deprem üretirse 7,4'e kadar çıkabilir' Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir televizyon programında yaptığı deprem tahminleri ile dikkatleri üzerine çekti. Naci Görür, Tunceli'nin tehdit altında olduğunu ifade ederek tahminini açıkladı.

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Kahramanmaraşlı merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardından tahminleri ve açıklamaları ile sosyal medyanın gündemine oturan Prof. Dr. Naci Görür yaptığı tahminler ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk olan Prof. Dr. Naci Görür çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Naci Görür, Buket Aydın'ın sorduğu "Yakın vadede tehlike gördüğünüz bir fay hattı var mı?" sorusuna verdiği yanıt ile gündeme oturdu.

Naci Görür bu soruya şu şekilde yanıt verdi;

"İlk kez söyleyeceğim burada. Türkiye'de Tunceli tehdit altında. Bugün Tunceli'den kimse bahsetmiyor ama Tunceli tehdit altında.

Çünkü Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790'larda deprem üretmiş. 250 yılda bir deprem üretme periyodu var. Dolayısıyla o bölge tehlikeli. Özellikle Pülümür'ün olduğu yer.

Erzincan-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7,4'e kadar çıkabilir."

Prof. Dr. Naci Görür'ün bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.