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TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2024 All Star için geri sayım başladı.
Survivor denilince akla gelen isimlerden Nagihan Karadere, yarışmada mücadele edecek.
Karadere, Survivor öncesi kadın arkadaşlarıyla bir araya gelerek kına gecesi düzenledi.
All Star'da Kırmızı takıma dahil olan Nagihan Karadere "Survivor kınası" adını verdiği bir organizasyon düzenleyerek kurtlarını döktü.
Kına yaktı
"Parkurların kraliçesi Nagihan Karadere'nin Survivor kınasına hoş geldiniz" yazılı bir tabloyla kadın arkadaşlarını karşılayan Nagihan, gece boyunca dans etti.
Eline kına yaktıran Nagihan, ilerleyen dakikalarda gelen dansözle de oynadı.
İşte Survivor kınasından görüntüler...