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    Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle mest etti! 'Yakıp kavurdun ortalığı'

    Son dönemlerde paylaştığı tatil pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Nagihan Karadere, bu kez şık elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
    • 16.09.2022 - 15:28
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    Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle mest etti! 'Yakıp kavurdun ortalığı'

    Survivor yarışmasıyla ünlenen Nagihan Karadere instagram hesabından paylaştığı iddialı pozları ile beğeni toplamaya devam ediyor.

    Nagihan Karadere Survivor'da gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekerken yarışmada girdiği polemikler ile de isminden sıkça söz ettirmişti.

    Survivor yarışmasının ardından sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan Nagihan Karadere'nin instagramda 704 bin takipçisi bulunuyor.

    Nagihan Karadere dün Çırağan Sarayı'nda katıldığı bir etkinlikte verdiği pozlar ile takipçilerinin beğenisini topladı.Nagihan Karadere'nin yırtmaçlı kırmızı elbisesi dikkat çekerken paylaşımına yüzlerce yorum yapıldı.

    İşte o kareler;

    Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle mest etti! Yakıp kavurdun ortalığı #1

    Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle mest etti! Yakıp kavurdun ortalığı #2

    Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle mest etti! Yakıp kavurdun ortalığı #3


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