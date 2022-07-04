Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'ya şok sitem! 'Sahada kazandık masada kaybettik'

Survivor'ın başarılı kadın yarışmacılarından Nagihan Karadere son paylaşımıyla gündem oldu.

Nisa Bölükbaşı'nın Survivor şampiyonu olmasının ardından sular durulmuyor.Nisa'nın şampiyonluğu haketmediğini düşünen isimlerin tepkileri gündem olmaya devam ediyor.

Survivor'ın başarılı isimlerinden Nagihan Karedere'den olay yaratacak sözler geldi.Nagihan'ın bu sitemi büyük yankı uyandırdı.Nagihan "Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını parkurda bırakmasın" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Instagram hesabından uzun bir açıklama yapan Nagihan Karadere'nin bazı sözleri Acun Ilıcalı'ya sitem olarak yorumlandı.

Sahada kazandığımızı masada kaybettik

Nagihan Karadere takipçilerine yaptığı açıklamada "Bu hırsla bu azimle, bu başarı ile 3. Kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını Aşil tendonunu 1 sayı alma uğuruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa İş sadece Sms ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp aç kalmamız ve sağlığımızı kaybettiğimizde de yanımıza kar kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama Sms’te çakıldık! yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik." ifadelerini kullandı..