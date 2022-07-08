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    Nagihan Karadere'den şoke eden Survivor yorumu! 'Bilseydim gitmezdim'

    Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere sosyal medyada yaptığı yorum ile yine gündeme geldi.Survivor'da Nisa'nın şampiyon olmasının yankıları sürüyor..
    • 08.07.2022 - 14:40
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    Nagihan Karadere'den şoke eden Survivor yorumu! 'Bilseydim gitmezdim'

    Survivor All Star 2022 bitmesine rağmen yankıları hala devam ediyor.Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması adeta ortalığı ayağa kaldırdı.

    Survivor'ın başarılı kadın yarışmacılarından Nagihan Karadere yaptığı bir yorum ile yeniden gündeme geldi.

    Survivor All Star 2022'de 6. olarak yarışmayı noktalayan Nagihan Karadere instagramda bir takipçisine verdiği cevap ile gündem oldu.

    Nagihan Karadere den şoke eden Survivor yorumu! Bilseydim gitmezdim #1

    Nagihan Karadere takipçisinin yazdığı bir yoruma "Böyle bir sezon olacağını bilseydim asla gitmezdim, kendimi affetmiyorum. Kediye aslanı boğdurdular resmen." cevabını verdi..

    Nagihan Karadere den şoke eden Survivor yorumu! Bilseydim gitmezdim #2

    Nagihan Karadere den şoke eden Survivor yorumu! Bilseydim gitmezdim #3


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