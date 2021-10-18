Survivor Nagihan'dan yıllar sonra gelen bomba itiraf! Çocukken kuzeniyle...

Survivor yarışmasıyla tanınan milli sporcu Nagihan Karadere, katıldığı magazin programında ailesi hakkında bilinmeyen bir olayı itiraf etti. Karadere, "Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum." dedi.

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği fenomen yarışma programı Survivor'da 2016 ve 2018 yıllarında mücadele eden Nagihan Karadere, parkurlardaki performansı ve hırslı yapısıyla adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı.

Uğur Gökçe ile evliliğini 2017 yılında sonlandıran ünlü atlet Nagihan Karadere, UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan "Cumartesi Magazin" programına konuk oldu.

Karadere, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programda, canlı yayında özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATTI

Geçmişte ailesinin durumunun pek iyi olmadığını belirten Karadere, çocukluk ve ergenlik dönemlerinin çok zor şartlar altında geçtiğini söyledi.

Ailesinde çok fazla akraba evliliği olduğunu dile getiren Karadere, yaşadığı bölgede bu durumun gayet normal karşılandığını ve kuzenlerin birbirleriyle evlendirildiğini söyledi.

"İSTEMEDİĞİM BİRİYLE EVLENMEKTEN KORKTUM"

Çocukken kuzeniyle evlenmemek için sporcu olduğunu belirten 36 yaşındaki Nagihan Karadere'nin yaşadığı zorluklar izleyenleri üzdü.

Çocukluğu Adana Osmaniye'de geçen Karadere, açıklamasında, ''Ailemin durumu çok iyi değildi. Bizim bu ailede akraba evliliği çok var. Bir kuzenim geliyor diğer kuzenim gidiyor, İstemediğim biriyle evlenmekten korktum ve sporcu oldum.'' ifadelerine yer verdi.