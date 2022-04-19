Nam-ı diğer 'Ferrari' Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali

Magazin skandalları arasında adını altın harflerle yazdıran Feraye Tanyolaç, Kaya Çilingiroğlu'nun gafıyla hatırlanıyor. Tanyolaç'ın son hali ise, güzelliğiyle büyülüyor.

Magazin gündeminin yıllar geçmesine rağmen eskimeyen olayı Kaya Çilingiroğlu'nun büyük gafıdır...

Eski spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’nun, Hülya Avşar’a Feraye Tanyolaç ile ihanet etmesi adeta gündeme damga vurmuştu.

Kaya Çilingiroğlu'nun "Ferrari"yi "Feraye" olarak anlaması sonucu Hülya Avşar'ı aldattığının ortaya çıkması herkesi şoke etmişti.

"Ne Feraye'si"

Haberciler, Çilingiroğlu'na yeni aldığı arabayı kastederek "Hayırlı olsun efendim, Ferrari'yi yeni mi aldınız?" diye sordu.

Kaya Bey de alkolün verdiği yetkiye dayanarak "Siz Feraye'yi nerden tanıyorsunuz?" diye cevap verdi ve olan oldu...

Feraye Tanyolaç'ın son hali

Çilingiroğlu ve Tanyolaç birlikte nikah masasına oturmuş ve 5 senelik evlilik sonrası yollarını ayırmışlardı.

2009-2014 yılları arasında evli kalan Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, hala oğulları Hüseyin için zaman zaman bir araya geliyorlar.

Uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşantı süren Tanyolaç’ın değişimi herkesi şaşırttı.

Sosyal medyada ortaya çıkan 52 yaşındaki Feraye Tanyolaç'ın son halini görenler "yıllandıkça güzelleşmiş" yorumunda bulundu.