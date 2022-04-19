Petrol
107.06
-5.39%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
610.208
5.36%
BTXN Coin
30.71
-2.78%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Nam-ı diğer 'Ferrari' Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali

    Magazin skandalları arasında adını altın harflerle yazdıran Feraye Tanyolaç, Kaya Çilingiroğlu'nun gafıyla hatırlanıyor. Tanyolaç'ın son hali ise, güzelliğiyle büyülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nam-ı diğer 'Ferrari' Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali

    Magazin gündeminin yıllar geçmesine rağmen eskimeyen olayı Kaya Çilingiroğlu'nun büyük gafıdır...

    Eski spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’nun, Hülya Avşar’a Feraye Tanyolaç ile ihanet etmesi adeta gündeme damga vurmuştu.

    Kaya Çilingiroğlu'nun "Ferrari"yi "Feraye" olarak anlaması sonucu Hülya Avşar'ı aldattığının ortaya çıkması herkesi şoke etmişti.

    "Ne Feraye'si"

    Haberciler, Çilingiroğlu'na yeni aldığı arabayı kastederek "Hayırlı olsun efendim, Ferrari'yi yeni mi aldınız?" diye sordu.

    Kaya Bey de alkolün verdiği yetkiye dayanarak "Siz Feraye'yi nerden tanıyorsunuz?" diye cevap verdi ve olan oldu...

    Nam-ı diğer Ferrari Kaya Çilingiroğlu nun eski eşi Feraye Tanyolaç ın son hali #1

    Feraye Tanyolaç'ın son hali

    Çilingiroğlu ve Tanyolaç birlikte nikah masasına oturmuş ve 5 senelik evlilik sonrası yollarını ayırmışlardı.

    2009-2014 yılları arasında evli kalan Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, hala oğulları Hüseyin için zaman zaman bir araya geliyorlar.

    Uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşantı süren Tanyolaç’ın değişimi herkesi şaşırttı.

    Sosyal medyada ortaya çıkan 52 yaşındaki Feraye Tanyolaç'ın son halini görenler "yıllandıkça güzelleşmiş" yorumunda bulundu.

    Nam-ı diğer Ferrari Kaya Çilingiroğlu nun eski eşi Feraye Tanyolaç ın son hali #2

    Nam-ı diğer Ferrari Kaya Çilingiroğlu nun eski eşi Feraye Tanyolaç ın son hali #3

    Nam-ı diğer Ferrari Kaya Çilingiroğlu nun eski eşi Feraye Tanyolaç ın son hali #4

    Nam-ı diğer Ferrari Kaya Çilingiroğlu nun eski eşi Feraye Tanyolaç ın son hali #5

    Nam-ı diğer Ferrari Kaya Çilingiroğlu nun eski eşi Feraye Tanyolaç ın son hali #6

    Nam-ı diğer Ferrari Kaya Çilingiroğlu nun eski eşi Feraye Tanyolaç ın son hali #7


    İlginizi Çekebilir

    Hatay'da orman yangını
    3. Sayfa

    Hatay'da orman yangını

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Endonezya Merkez Bankası'nın faiz kararı
    Ekonomi

    Endonezya Merkez Bankası'nın faiz kararı

    Görüş Bildir