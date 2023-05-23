Nam-ı diğer Gutup Ayusu! Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'in son hali...

Bir döneme damga vuran İnce İnce Yasemince dizisi, unutulmaz diziler arasında yer alıyor.

1995 yılında ekranlarında yayınlanan fenomen dizi, o dönem bölümleriyle büyük ilgi görüyordu.

Fenomen İnce İnce Yasemince'de İtilmiş ve Kakılmış en çok izlenen skeçlerden oldu.

Nam-ı diğer Gutup Ayusu! Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'in son hali...

Kakılmış, kocası İtilmiş'ten yediği dayaklara rağmen güler yüzlü, neşeli, mütavazı, pratik ve kurnaz bir gündelikçidir.

İtilmiş, karısı Kakılmış'a her gün dayak atan, sinirli, alkolik, öfkeli, kumarbaz, ahlaksız, dengesiz, kutup ayısı ve öküz bir adamdır.

Kakılmış’ın dilinden ise “gutup ayusu” alkolik, kumarbaz, bütün gün pijamalarıyla gezen, gücü sadece Kakılmış’a yeten bir kocadır.

Nam-ı diğer Gutup Ayusu! Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'in son hali...

İtilmiş karakterine İlyas İlbey hayat vermektedir.

Nam-ı diğer Gutup Ayusu! Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'in son hali...

Gerçekte evliler

Dizideki halleriyle tepki çeken İlyas İlbey (İtilmiş) ve Yasemin Yalçın (Kakılmış), uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürmektedir.

Eda İlbey adında bir kızı olan çift, şimdilerde kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

Nam-ı diğer Gutup Ayusu! Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'in son hali...

İtilmiş'in son hali

İlyas İlbey'in son halini görenlerin ise ağzı açık kalıyor.

Nam-ı diğer Gutup Ayusu! Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'in son hali...

Sosyal medyadan paylaşım yapan Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey, 63 yaşında girdi.

Nam-ı diğer Gutup Ayusu! Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'in son hali...

Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle İlbey, takipçilerinden beğeni topladı.