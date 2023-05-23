Nam-ı diğer Gutup Ayusu! Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'in son hali... İnce İnce Yasemince dizisindeki "İtilmiş ve Kakılmış" tiplemesinde dayakçı kocayı canlandıran İlyas İlbey, son haliyle görenleri şaşırttı.

Bir döneme damga vuran İnce İnce Yasemince dizisi, unutulmaz diziler arasında yer alıyor.

1995 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi, o dönem bölümleriyle büyük ilgi görüyordu.

Fenomen dizi İnce İnce Yasemince'de İtilmiş ve Kakılmış en çok izlenen skeçlerden oldu.

Kakılmış, kocası İtilmiş'ten yediği dayaklara rağmen güler yüzlü, neşeli, mütavazı, pratik ve kurnaz bir gündelikçidir.

İtilmiş, karısı Kakılmış'a her gün dayak atan, sinirli, alkolik, öfkeli, kumarbaz, ahlaksız, dengesiz, kutup ayısı ve öküz bir adamdır.

Kakılmış’ın dilinden ise “gutup ayusu” alkolik, kumarbaz, bütün gün pijamalarıyla gezen, gücü sadece Kakılmış’a yeten bir kocadır.

İtilmiş karakterine İlyas İlbey hayat vermektedir.

Gerçekte evliler

Dizideki halleriyle tepki çeken İlyas İlbey (İtilmiş) ve Yasemin Yalçın (Kakılmış), uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürmektedir.

Eda İlbey adında bir kızı olan çift, şimdilerde kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

İtilmiş'in son hali

İlyas İlbey'in son halini görenlerin ise ağzı açık kalıyor.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey, 63 yaşında girdi.

Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle İlbey, takipçilerinden beğeni topladı.