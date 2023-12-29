NAMAZ VAKİTLERİ: Bugün cuma namazı saat kaçta? 29 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir cuma saati Diyanet İşleri Başkanlığı, namaz vakitlerini yayınlıyor; Müminler bu doğrultuda hazırlık yapıyor. Peki, 29 Aralık cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ezan vakitleri...

ensonhaber.com

Cuma günleri, Müslümanlar için büyük bir önem taşıyor.

Peygamber(sas), Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur.

Cuma günü ibadetlerin kıymetli olduğu bu gün, öğle namazında cemaat buluşuyor.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara İzmir cuma namazı saat kaçta gibi aramalar yapılıyor.

Diyanet, 29 Aralık 2023 namaz saatlerini yayınladı.

Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? İşte öğle ezanı vakitleri...

29 Aralık cuma namazı vakitleri

İstanbul: 13.11

Ankara: 12.55

İzmir: 13.18