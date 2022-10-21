Narkozdan uyanan genç, cinsel organının alındığını sandı. Ağlayan gencin o halleri, sosyal medyada viral oldu.

Ameliyat sonrası normal odaya alınan bir genç, narkozun etkisindeyken uyandı.

Ailesi, gence “Az önce doğdun sen” dedi.

Bunun üzerine genç, cinsel organını kontrol etme gereksinimi duydu.

“Niye bu kadar küçük, zaten küçüktü”

Organının alındığını sanan genç, annesine dönerek “Niye bu kadar küçük, zaten küçüktü. Niye onu aldılar.” dedi.

Bunun üzerine odadakiler kahkahaya boğuldu.

Ağladı

Bununla da kalmayan genç, aniden ağlamaya başladı.

Genci sakinleştirmek de yine ailesine düştü.

Narkozun etkilediği genç, cinsel organı yüzünden ağladı VİDEO



Viral oldu

Görüntüler, sosyal medyaya düştü ve o genç viral oldu.

Videonun 5 milyona yakın izlendiği belirtildi.