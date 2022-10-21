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    Narkozun etkilediği genç, cinsel organı yüzünden ağladı

    Narkozdan uyanan genç, cinsel organının alındığını sandı. Ağlayan gencin o halleri, sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 16:33
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    Narkozun etkilediği genç, cinsel organı yüzünden ağladı

    Ameliyat sonrası normal odaya alınan bir genç, narkozun etkisindeyken uyandı.

    Ailesi, gence “Az önce doğdun sen” dedi.

    Bunun üzerine genç, cinsel organını kontrol etme gereksinimi duydu.

    “Niye bu kadar küçük, zaten küçüktü”

    Organının alındığını sanan genç, annesine dönerek “Niye bu kadar küçük, zaten küçüktü. Niye onu aldılar.” dedi.

    Bunun üzerine odadakiler kahkahaya boğuldu.

    Ağladı

    Bununla da kalmayan genç, aniden ağlamaya başladı.

    Genci sakinleştirmek de yine ailesine düştü.

    Narkozun etkilediği genç, cinsel organı yüzünden ağladı VİDEO

    Viral oldu

    Görüntüler, sosyal medyaya düştü ve o genç viral oldu.

    Videonun 5 milyona yakın izlendiği belirtildi.

    Narkozun etkilediği genç, cinsel organı yüzünden ağladı #1


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