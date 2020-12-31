Nazlı Çelik kimdir? O Ses Türkiye Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli?

Vatandaşların haber sunarken görmeye alışık olduğu Nazlı Çelik, bu kez O Ses Türkiye Yılbaşı programıyla ekranlara geliyor. Peki Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında, kariyeri ve hayatı..

Spikerlik kariyeriyle dikkat çeken ve milyonların yakından tanıdığı Nazlı Çelik, şarkı performansıyla sahneye çıkıyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Nazlı Çelik'in hayatı ve biyografisi merak konusu oldu.

Zaman zaman gündeme dair yorumlarıyla herkesin beğenisini kazanan Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İşte Nazlı Çelik hakkında merak edilen bilgiler..

NAZLI ÇELİK KİMDİR?

Nazlı Çelik, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta okulu İstanbul'da, lise eğitimini İsviçre'de bulunan Amerikan Okulu T.A.S.I.S (The American School In Switzerland) yatılı okulunda tamamlamıştır.

Üniversite eğitimi için Amerika'nın Boston şehrindeki Emerson Üniversitesini tercih eden Nazlı Çelik burada televizyon-video ve psikoloji olmak üzere çift dalda, yüksek onur listesinden mezun olmuştur. 1999 yılında Türkiye’ye döndükten sonra, NTV Haber’de polis adliye muhabirliği yaptı.

Muhabir olarak başladığı görevini 5 yıl sürdüren isim “Güne Başlarken” adlı sabah kuşağında, kent hikayeleri ve portrelerinin yer aldığı “şehir notları” adlı bölümü hazırladı.

2002 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Star TV’ye geçen Nazlı Çelik, 2008 yılında Uğur Dündar’ın Star Ana Haberi sunduğu sırada muhabirlik yapmıştır. 2011 yılında Uğur Dündar’ın Star TV’den’den ayrılmasının ardından üzerine hafta içi haberlerini sunmaya başlamıştır.

Bir çok ödül kazanan başarılı Nazlı Çelik, 1999 yılında işadamı Burak Öztarhan ile 2002 yılında evlendi. 2012 yılında boşandı. Çiftin bu evlilikten Kayra adında bir çocuğu oldu.

Ardından 14 Şubat 2015 tarihinde Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş 6 ay sonra boşanmıştır.

Star TV Ana Haber Bülteni’ni sunmaya devam eden Nazlı Çelik, 1.62 metre boyunda 55 kilo ve Başak burcudur.

NAZLI ÇELİK ÖDÜLLERİ