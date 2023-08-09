Ne Afra, Ne Hande! Hazal Filiz Küçükköse ayna karşısına geçince... Üvey Anne dizinin yıldızı Hazal Filiz Küçükköse, pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçileri, ünlü oyuncunun güzelliğine yorumlar yağdırdı.

ATV'nin yeni yaz dizisi Üvey Anne ile izleyici karşısına çıkan Hazal Filiz Küçükköse, beğeni topluyor.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile seyircileri ekrana kilitleyen Küçükköse, sosyal medyanın da nabzını tutuyor.

Instagram'da paylaşım yapan Hazal Filiz Küçükköse, cesur kareleriyle adından söz ettirdi.

Cesur ayna pozları

Ayna karşısına geçen ünlü oyuncu, peş peşe selfie yayınladı.

Fiziği ve güzelliği ile mest eden Hazal Filiz Küçükköse, takipçilerinden tam not aldı.

"Hande Erçel" ve "Afra Saraçoğlu" ile kıyaslanan Hazal Filiz Küçükköse, yorumlarda galip geldi.

İşte o kareler..