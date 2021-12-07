Ne Arda ne Kenan! Sinem Kobal'ın eski aşkı görenleri hayrete düşürdü

Ne Arda ne Kenan! Sinem Kobal'ın eski aşkı görenleri hayrete düşürdü

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal, eski aşkıyla gündeme geldi. Kobal'ın eski sevgilisi, görenleri şoke etti.

Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve bir kız çocuk dünyaya getiren Sinem Kobal, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Kızına Lalin adını veren ve mutlu bir evlilik süren Kobal, yeniden anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Birçok proje ile adını duyuran ve güzelliğiyle herkesin beğenisini toplayan Kobal, yeniden bir kız annesi olacak.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebeklerinin heyecanını yaşarken, Kobal'ın eski aşkı gündeme geldi.

Bir dönem Arda Turan'la aşk yaşayan ve magazin gündeminden düşmeyen Sinem Kobal, eski aşkı ile herkesi şaşırttı.

SİNEM KOBAL VE İBRAHİM ÇELİKKOL AŞKI

Şu sıralar Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, Sinem Kobal'ın eski aşklarından.

İkilinin aşkı uzun süreli olmadı ve 10 ayda bitti. Çiftin ilişkilerinin geleceği konusundaki anlaşmazlık yaşadığı ve bu yüzden ayrıldığı öğrenildi.

Sinem Kobal, inişli-çıkışlı aşkı Arda Turan'dan ayrılınca İbrahim Çelikkol'la yeni bir aşka yelken açmıştı.