'Ne Bülent Ersoy’um ne Selin Ciğerci!' Seyhan Soylu cinsiyetini ilk kez açıkladı...

'Ne Bülent Ersoy’um ne Selin Ciğerci!' Seyhan Soylu cinsiyetini ilk kez açıkladı...

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programının moderatörlüğünü yapan Seyhan Soylu, cinsel yönelimine dair ilk kez konuştu. Soylu "hermafrodit" olduğunu açıkladı.

Uzun yıllar ekranda olmayan Seyhan Soylu bir süredir Flash TV ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor.

Hafta içi canlı olarak Seyhan Soylu moderatörlüğünde yayınlanan Nihat Doğan, Ebru Polat ve Bahar Candan’ın yorumcu olarak katıldığı magazin programına her gün başka bir ünlü konuk olarak yorumculuk yapıyor.

"Sisi" lakabıyla ünlüler dünyasında yer alan ve magazine hakim olan Seyhan Soylu, çoğu zaman sanatçılarla yaşadığı tartışmalarla gündeme geliyor.

55 yaşındaki sunucu, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu, cinsel yönelimi hakkında da ilk kez konuştu.

"NE BÜLENT ERSOY'UM NE SELİN CİĞERCİ"

Bülent Ersoy ve Selin Ciğerci'nin programlarının 2 hafta içerisinde yayından kaldırılması ancak kendisinin 2 yıldır kapalı olan Flash TV'yi tekrar gündeme getirdiğinden bahseden Soylu, "Ben ne Bülent Ersoy’um ne de Selin Ciğerci’yim Allah onların da yolunu açık etsin." ddiyerek, ikisinin de alanlarında çok başarılı olduklarını söyledi.

CİNSİYETİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

Bülent Ersoy ve Selin Ciğerci gibi erkek görüntüsünün olmadığını dile getiren Seyhan Soylu, cinsiyeti hakkında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

İşte o açıklamalar...

"HERMAFRODİTİM"

"Beni hermafroditim. Ne olduğunu merak edenler Google amcaya bakar. Benim hiç erkek fotoğrafım yok. Çünkü ne Bülent nede Selin gibi erkek görüntüm olmadı. Halkta merak ediyor.

Google’ya soruyorlar kaynak diyor ki ‘’ Bu zaten kadın hayat ile dalga geçiyor.’’ Yani kısaca ben benim doğuramadığım çocuklara seçecekleri hayatlar ile ilgili tecrübelerimi ve acılarıma hikayeler ile süsleyip anlatıyorum ki onlar benim, bizim çektiğimiz acılara maruz kalmasın.

Bende kompleks, ego, kibir sıfır, paylaşımlarımda evet biraz agresif yönlerim var. Ama paylaşımlarımda sofra paylaşımım yok. Evet edepsizliklerim benimde oluyor. Ama halkın bana sevgisine ihanetlerim yok. Kısaca ben halkın ta kendiyim. Çokta önemli biri değilim."





HERMAFRODİT NEDİR

Hermafroditizm, Yunan mitolojisindeki Hermes ve Afrodit adlı tanrı ve tanrıçalardan ismini alan çift cinsiyetlilik sendromudur.

Bu adlandırma aynı vücutta hem erkek hem dişi bireyin birleşmesiyle ilgili bir mite dayanıyor.

Hermafrodit (ya da intersekslenmiş bir kişi), her iki cinsiyetten de (örneğin, bir penis ve bir vulva) birincil seks özelliklerinin bazılarına ya da tümüne sahip olan kişidir. Yani dış ve iç cinsel ve genital organlar arasında bir uyuşmazlık olduğu bir durumdur.

Gerçek bir hermafrodit hem yumurtalığa hem de testis dokusuna sahip birisidir.