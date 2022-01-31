'Ne çabuk geçti yıllar' ya da 'Vay be' demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali...

'Ne çabuk geçti yıllar' ya da 'Vay be' demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali...

Avrupa Yakası'nın oyuncularını gören tanıyamadı. Yıllar içinde bir hayli değişen oyuncular, "Zaman ne çabuk geçiyor" dedirtti. Efsane dizinin oyuncuları, yıllar içinde ünlerine ün kattı.

Yapımcılığını Sinan Çetin'in ve senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği, 2004-2009 yılları arasında Atv'de yayınlanan Avrupa Yakası, gülmekten kırdı geçirdi.

7'den 70'e herkes tarafından sevilen ve izlenen bir proje olan Avrupa Yakası, yıllar geçmesine rağmen popülaritesini hiç kaybetmedi.

Plato Film stüdyolarında çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Algül otururken, her sahnesi ayrı bir eğlenceye sebep oldu.

Dizinin konusu dışında dikkati çeken başrol oyuncuları ise Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü,Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü, Şenay Gürler ve Bülent Polat'tan oluştu.

Başrol oyuncuları dışında da kadroda; Veysel Diker, Yıldırım Öcek, Yavuz Seçkin, Hale Caneroğlu, Evrim Akın, Vural Çelik, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya, Hakan Yılmaz, Ömür Arpacı, Rutkay Aziz ve Suna Keskin yer aldı.

Geçen zamanın ardından oyuncuların bazıları vefat ederken, bazıları ise adeta bambaşka oldu. Değişen tarzları ile oyuncuları gören tanımakta zorlanırken, hepsi birer yıldıza dönüştü.

AVRUPA YAKASI OYUNCULARININ SON HALİ

GÜLSE BİRSEL - ASLI

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

EVRİM AKIN - SELİN

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

ATA DEMİRER - VOLKAN

ESLİ VE YENİ HALİ

HALE CANEROĞLU - YAPRAK

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

ŞENAY GÜRLER - FATOŞ

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

HÜMEYRA - İFOT

ESKİ VE YENİ HALİ

LEVENT ÜZÜMCÜ - CEM

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

SARP APAK - TANRIVERDİ

ESKİ VE YENİ HALİ

BÜLENT POLAT - ŞESU

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

TOLGA ÇEVİK - SACİT

ESKİ VE YENİ HALİ

HASİBE EREN - MAKBULE

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

EROL GÜNAYDIN - BURHAN ALTINTOP

ESKİ VE YENİ HALİ