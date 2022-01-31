Euro
14,90
-1.00%
Dolar
13,35
-1.00%
Altın
768,92
-1.00%
Borsa
1997
0.00%
Bitcoin
499.200
-3.25%
BTXN Coin
31.53
2.97%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C
    • 'Ne çabuk geçti yıllar' ya da 'Vay be' demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali...

    'Ne çabuk geçti yıllar' ya da 'Vay be' demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali...

    Avrupa Yakası'nın oyuncularını gören tanıyamadı. Yıllar içinde bir hayli değişen oyuncular, "Zaman ne çabuk geçiyor" dedirtti. Efsane dizinin oyuncuları, yıllar içinde ünlerine ün kattı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 14:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Ne çabuk geçti yıllar' ya da 'Vay be' demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali...

    Yapımcılığını Sinan Çetin'in ve senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği, 2004-2009 yılları arasında Atv'de yayınlanan Avrupa Yakası, gülmekten kırdı geçirdi.

    7'den 70'e herkes tarafından sevilen ve izlenen bir proje olan Avrupa Yakası, yıllar geçmesine rağmen popülaritesini hiç kaybetmedi.

    Plato Film stüdyolarında çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Algül otururken, her sahnesi ayrı bir eğlenceye sebep oldu.

    Dizinin konusu dışında dikkati çeken başrol oyuncuları ise Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü,Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü, Şenay Gürler ve Bülent Polat'tan oluştu.

    Başrol oyuncuları dışında da kadroda; Veysel Diker, Yıldırım Öcek, Yavuz Seçkin, Hale Caneroğlu, Evrim Akın, Vural Çelik, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya, Hakan Yılmaz, Ömür Arpacı, Rutkay Aziz ve Suna Keskin yer aldı.

    Geçen zamanın ardından oyuncuların bazıları vefat ederken, bazıları ise adeta bambaşka oldu. Değişen tarzları ile oyuncuları gören tanımakta zorlanırken, hepsi birer yıldıza dönüştü.

    AVRUPA YAKASI OYUNCULARININ SON HALİ

    GÜLSE BİRSEL - ASLI

    ESKİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #1

    YENİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #2

    EVRİM AKIN - SELİN

    ESKİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #3

    YENİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #4

    ATA DEMİRER - VOLKAN

    ESLİ VE YENİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #5

    HALE CANEROĞLU - YAPRAK

    ESKİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #6

    YENİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #7

    ŞENAY GÜRLER - FATOŞ

    ESKİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #8

    YENİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #9

    HÜMEYRA - İFOT

    ESKİ VE YENİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #10

    LEVENT ÜZÜMCÜ  - CEM

    ESKİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #11

    YENİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #12

    SARP APAK - TANRIVERDİ

    ESKİ VE YENİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #13

    BÜLENT POLAT - ŞESU

    ESKİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #14

    YENİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #15

    TOLGA ÇEVİK - SACİT

    ESKİ VE YENİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #16

    HASİBE EREN - MAKBULE

    ESKİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #17

    YENİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #18

    EROL GÜNAYDIN - BURHAN ALTINTOP

    ESKİ VE YENİ HALİ

    Ne çabuk geçti yıllar ya da Vay be demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali... #19


    Görüş Bildir