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- 'Ne çabuk geçti yıllar' ya da 'Vay be' demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali...
'Ne çabuk geçti yıllar' ya da 'Vay be' demeye hazır olun! İşte Avrupa Yakası oyuncularının son hali...
- Haber Merkezi
- 31.01.2022 - 14:47
- Güncelleme : 31.01.2022 - 14:50
Yapımcılığını Sinan Çetin'in ve senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği, 2004-2009 yılları arasında Atv'de yayınlanan Avrupa Yakası, gülmekten kırdı geçirdi.
7'den 70'e herkes tarafından sevilen ve izlenen bir proje olan Avrupa Yakası, yıllar geçmesine rağmen popülaritesini hiç kaybetmedi.
Plato Film stüdyolarında çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Algül otururken, her sahnesi ayrı bir eğlenceye sebep oldu.
Dizinin konusu dışında dikkati çeken başrol oyuncuları ise Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü,Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü, Şenay Gürler ve Bülent Polat'tan oluştu.
Başrol oyuncuları dışında da kadroda; Veysel Diker, Yıldırım Öcek, Yavuz Seçkin, Hale Caneroğlu, Evrim Akın, Vural Çelik, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya, Hakan Yılmaz, Ömür Arpacı, Rutkay Aziz ve Suna Keskin yer aldı.
Geçen zamanın ardından oyuncuların bazıları vefat ederken, bazıları ise adeta bambaşka oldu. Değişen tarzları ile oyuncuları gören tanımakta zorlanırken, hepsi birer yıldıza dönüştü.
AVRUPA YAKASI OYUNCULARININ SON HALİ
GÜLSE BİRSEL - ASLI
ESKİ HALİ
YENİ HALİ
EVRİM AKIN - SELİN
ESKİ HALİ
YENİ HALİ
ATA DEMİRER - VOLKAN
ESLİ VE YENİ HALİ
HALE CANEROĞLU - YAPRAK
ESKİ HALİ
YENİ HALİ
ŞENAY GÜRLER - FATOŞ
ESKİ HALİ
YENİ HALİ
HÜMEYRA - İFOT
ESKİ VE YENİ HALİ
LEVENT ÜZÜMCÜ - CEM
ESKİ HALİ
YENİ HALİ
SARP APAK - TANRIVERDİ
ESKİ VE YENİ HALİ
BÜLENT POLAT - ŞESU
ESKİ HALİ
YENİ HALİ
TOLGA ÇEVİK - SACİT
ESKİ VE YENİ HALİ
HASİBE EREN - MAKBULE
ESKİ HALİ
YENİ HALİ
EROL GÜNAYDIN - BURHAN ALTINTOP
ESKİ VE YENİ HALİ