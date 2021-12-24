Ne Demet ne Diletta Leotta! Can Yaman'ın eski sevgilisi 'Ne alaka' dedirtecek...

Ne Demet ne Diletta Leotta! Can Yaman'ın eski sevgilisi 'Ne alaka' dedirtecek...

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Can Yaman şu sıralar, Diletta Leotta ile birlikte. İtalyan sevgilisi ile inişli-çıkışlı bir aşk yaşayan Yaman, eski sevgilisi ile gündeme geldi.

Demet Özdemir ile Erkenci Kuş dizisinde yer alan ve adı partneri ile aşk iddialarına karışan Can Yaman, son zamanların en dikkati çeken isimlerinin başında geliyor.

Yaptığı açıklamalar ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile sık sık gündeme gelen Yaman, yurt dışına açıldı.

Oyuncu yurt dışında da hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşırken, yine yurt dışında bir dizi projesinde yer almaya hazırlanıyor.

Yakışıklılığı ve özel hayatı ile ilgi çeken Can Yaman, eski aşkıyla bir kez daha gündeme getirildi.

Yaman'ın eski aşkının kendisi gibi oyuncu olduğu öğrenilirken, bazı hayranları ise "Ne alaka" demekten kendini alamadı.

CAN YAMAN - BESTEMSU ÖZDEMİR

İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile inişli-çıkışlı bir aşk yaşayan Can Yaman, oyuncu Bestemsu Özdemir ile birlikteydi.

Ancak ikilinin aşkı uzun sürmedi ve bitti. Çiftin neden ayrıldığı bilinmezken, ihanet iddiaları gündeme geldi.

Bestemsu Özdemir bu aşkın ardından, “Can Bey'i artık sormuyoruz, üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık.” açıklamasını yaptı.