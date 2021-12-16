Ne Ebru ne Beren! Kenan Doğulu'nun eski aşkı bakın hangi mankenmiş...

Ne Ebru ne Beren! Kenan Doğulu'nun eski aşkı bakın hangi mankenmiş...

Beren Saat'le evlenen ve sık sık magazin gündemine gelen Kenan Doğulu, bir dönem Ebru Akel'le birlikteydi. Doğulu'nun Akel'den sonraki sevgilisi ise herkesi şaşırtan bir isim çıktı.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Beren Saat, Kenan Doğulu ile evlendi.

Kenan Doğulu ve Beren Saat aşklarını gözlerden uzak yaşayıp, sade bir törenle dünyaevine girdi.

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili, evlendikten sonra sık sık boşanma haberleriyle gündem oldu.

İnişli-çıkışlı bir evlilik yaşayan Beren Saat, sosyal medya paylaşımlarıyla uzun süre kafa karıştırdı.

İkilinin şu sıralar keyfi yerinde olurken, başarılı şarkıcı Kenan Doğulu'nun eski aşkları gündeme geldi.

Ebru Akel, Çiğdem Tezcür gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Doğulu'nun o dönem, ünlü mankenlerden olan Tuğçe Kazaz'la sevgili olduğu oraya çıktı.

KENAN DOĞULU VE TUĞÇE KAZAZ'IN ŞAŞIRTAN AŞKI

Kenan Doğulu ve Tuğçe Kazaz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sık sık el ele görülen çift, nikah masasına oturmadan ayrıldı.

Tuğçe Kazaz büyük aşkı Kenan Doğulu'dan ayrıldıktan sonra Yunan aktör Yorgo Seitaridis ile evlendi.

Kazaz kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Kenan'ın hayatından çok kişi gelip geçti. Ama o en çok beni sevdi. Yorgo ile Kenan'a nispet olsun diye evlendim. Ama sonra da pişman odum" demişti.