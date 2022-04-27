Ne evlendi, ne ayrıldı! Kadir İnanır'ın 23 yıllık aşkı, güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

Ne evlendi, ne ayrıldı! Kadir İnanır'ın 23 yıllık aşkı, güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

Kadir İnanır'ın 23 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı Jülide Kural, güzelliğiyle dikkat çekti. Hastalıkla sağlıkta bir arada olan çift, evlenmese de yollarını hiç ayırmadı.

Yeşilçam'ın jönlerinden olan Kadir İnanır, Türk sinemasına sayısız eser bıraktı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü mezunu olan Kadir İnanır, bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.

İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı.

Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır.

Toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu.

Tatar Ramazan ve Selvi Boylum Al Yazmalım ile akıllara kazınan Kadir İnanır, son olarak 2019 yılında "Kapı" isimli filmde rol aldı ve emekliye ayrıldı.

Sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilenen ve hiç evlenmeyen usta oyuncu Kadir İnanır, şimdilerde 73 yaşında.

Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural

Evli olup olmadığı merak edilen Kadir İnanır, 1999 yılından beri Jülide Kural ile birliktelik yaşıyor.

Geçirdiği beyin kanaması sonrası zor bir süreçten geçen usta aktör Kadir İnanır, sevgilisi Jülide Kural ile hayata tutundu.

1965 yılında Adana'da dünyaya gelen Jülide Kural, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerini bitirdi.

57 yaşındaki güzel oyuncu Jülide Kural kariyeri boyunca 15'e yakın projede yer aldı.

23 yıldır sürdürdükleri aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftin paylaşımları da sosyal medyada ilgi görüyor.

İşte Kadir İnanır'ın 23 yıllık aşkı Jülide Kural...

Kadir İnanır, Kural hakkında “İnsanı etkileyen bir yapısı var. Müthiş ışıklı biri. Proje için bir araya gelmiştik. Jülide adımı duyduğunda ‘Aman Aman’ demiş, ben de ‘Eyvah karşıma bir feminist daha çıktı’ tepkisi vermiştim.” diye konuşmuştu.

