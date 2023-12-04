Ne Gemiler Yaktım dizisi gerçek mi, uyarlama mı? İşte Ne Gemiler Yaktım konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Ne Gemiler Yaktım bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Ay Yapım tarafından çekilen dizi, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Ne Gemiler Yaktım dizisinin senaryosunu ise Banu Kiremitçi kaleme alıyor.
Dizinin başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil, Berk Hakman gibi deneyimli isimler yer alıyor.
Dizinin uyarlama ya da gerçek hikaye olduğuna dair herhangi bir ibare yer almıyor.
Fragmanlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilen konular arasında. İşte detaylar...
Ne Gemiler Yaktım dizisinin konusu
Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek.
Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.
Dizinin oyuncu kadrosu
· Deniz Baysal Yurtcu
· Berk Hakman
· Devrim Özkan
· Erkan Kolçak Köstendil
· Mert Denizmen
· Onuryay Evrentan
· Macit Koper
· Mert Denizmen
· Macit Koper
· Çiğdem Selışık Onat
· Züleyha Yıldız
· Melisa Duru Ünal