Ne Gemiler Yaktım'ın Rutkay'ı bakın kim çıktı! Meğer babası...

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Aslen Saraybosnalı olan Berk Hakman, Ankara'da dünyaya geldi ancak yolu İstanbul'a düştü.
Oyunculuk kariyerini başlatan Hakman, Kırık Kanatlar, Seher Vakti, Felek Ne Demek?, Hatırla Sevgili, ES-ES, Mazi Kalbimde Yaradır, Suskunlar ve Kaçak dizilerinde oynadı.
Şimdilerde Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'da "Rutkay" karakterini canlandıran Berk Hakman, merak konusu.
Ünlü oyuncu hakkında bilgileri araştıranlar, öğrendikleri gerçek karşısında şoke oluyor.
Babası daha ünlü
42 yaşındaki Berk Hakman, meğer ünlü şarkıcının oğlu imiş...
Berk Hakman'ın babası, Erkin Koray'ın Yeraltı Dörtlüsü grubu elemanlarından Ataman Hakman'ın ta kendisi.
Hakman da tıpkı babası gibi bas, klavye, piyano, gitar, bateri ve trompet çalmaktadır.