Haberler



Medya



Ne Gemiler Yaktım'ın Rutkay'ı bakın kim çıktı! Meğer babası...

Ne Gemiler Yaktım'ın Rutkay'ı bakın kim çıktı! Meğer babası... Show TV'nin çiçeği burnunda dizisi Ne Gemiler Yaktım'ın yıldızı Berk Hakman, ünlü sanatçının oğlu çıktı.