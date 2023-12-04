Ne Gemiler Yaktım'ın Yasemin'i suyun üstünde süzüldü, gören tutuldu! "Deniz kızı gibisin" Yeni rolüyle ekrana dönen Deniz Baysal Yurtçu'nun Instagram kareleri izleyicilerin gündemine geldi. Güzel oyuncu, fiziğiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

ensonhaber.com

Show TV'nin çiçeği burnunda dizisi "Ne Gemiler Yaktım", Ay Yapım imzasıyla seyircilerle buluşuyor.

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan dizi, hikayesiyle ilgi çekiyor.

İki annenin yollarının kesişmesiyle başlayan Ne Gemiler Yaktım, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak ediyor.

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’i buluşturan dizi, seyircilerin odak noktası oldu.

Deniz Baysal'ın güzelliği

Özellikle Yasemin karakterini canlandıran Deniz Baysal Yurtçu, sosyal medyanın gündemine geldi.

Oyunculuğu gibi güzelliğiyle de dillerde olan Baysal, son olarak Teşkilat dizisinde rol almıştı.

Deniz Baysal'ın Instagram hesabına göz atanlar, pozları karşısında beğenmeden geçemedi.

Baysal'ın deniz sularının üzerindeki kareleri, görenleri mest etti.

İşte o anlar...