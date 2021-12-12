Ne Oğulcan Engin ne Kaan Yıldırım! Teşkilat'ın yıldızı Ezgi Eyüboğlu'nun eski aşkı bakın kimmiş

Ne Oğulcan Engin ne Kaan Yıldırım! Teşkilat'ın yıldızı Ezgi Eyüboğlu'nun eski aşkı bakın kimmiş

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta rol alan Ezgi Eyüboğlu'nun bir dönem Kaan Yıldırım ile evlilik yaptığı biliniyordu. Ancak Eyüboğlu'nun eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar, şaştı kaldı.

Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.

Teşkilat dizisinde ajan Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ve Influencer çatlatan tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaşadığı aşklar ile de sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz aylarda Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile evlenmesi beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

Şimdilerde Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğulları iç mimar Kerim Çarmıklı ile aşk yaşadığı konuşulan Ezgi Eyüboğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı.

Güzel oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GÜRBEY İLERİ İLE AŞK YAŞAMIŞ

Ezgi Eyüboğlu'nun bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile evlilik yaptığı biliniyordu. Ancak eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar, şaştı kaldı.

33 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Sancar Bey rolüyle izleyici karşısına çıkan Gürbey İleri ile aşk yaşadı.

2 yıllık beraberlik, Gürbey İleri'nin bir mekanda eğlendikten sonra sabaha karşı 3 genç kızla dışarı çıkıp kameralara yakalanmasıyla sona ermişti.