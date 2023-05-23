Ne Selin ne Leyla... Selena'nın yarım akıllı Dilara'sı Hazal Kadak güzelliğiyle büyüledi! Bir döneme damga vuran Selena dizisinde yarım akıllı Dilara olarak hafızalara kazınan Hazal Kadak, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncu yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. İşte Hazal Kadak'ın son hali...

ATV ekranlarında yayınlanan bir dönemin popüler dizisi Selena, 2006-2009 yılları arasında fırtınalar estirmişti. İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören Selena dizisinde yer alan oyuncular artık büyüdü. Değişimleriyle herkesi şaşırtıyorlar. Oyuncu kadrosunda Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Gökhan Keser, Gizem Güven, Cansu Demirci, Dilara Kurtulmuş gibi oyuncuların yer aldığı dizi oyuncularıyla gündeme geliyor. Dizide kötü kalpli kıvılcımın saf, iyi niyetli ve yarım akıllı olan arkadaşı Dilara'yı canlandıran Hazal Kadak da değişimiyle adından söz ettiren oyuncular arasında. Şimdilerde 32 yaşında olan güzel oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Resmen güzelliğine güzellik katmış. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor. Güzelliğine güzellik katmış Saf rolüyle hafızalara kazınan Hazal Kadak, son haliyle takipçilerini büyülüyor. İşte Hazal Kadak'ın son hali... 21 Nisan 1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hazal Kadak, İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü bitirdi. Ünlü oyuncu aynı zamanda uygulamalı oyunculuk eğitimi ve Semiha Berksoy Opera Vakfında Temel Oyunculuk Eğitimi aldı. Başrollerini Sinem Kobal ve Sinan Çalışkanoğlu’nun paylaştığı Selena dizisinde Dilara karakteriyle oyunculuğa adım attı. Son olarak 2015-2016 tarihlerinde yayınlanan Aşk ve Günah adlı dizide Zeynep karakterine hayat verdi. 2018 yılında Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile nikah masasına oturan Hazal Kadak, değişimiyle kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncuya, “Ne güzelsin”, “Diloş saf kızım”, “Çok güzelsin”, “Ne kadar değişmişsin” gibi yorumlar geldi.