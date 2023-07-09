Ne var ne yok sildi! Dilan Polat'tan "boşanma" açıklaması... Sosyal medyanın sevilen isimlerinden iş insanı Dilan Polat, eşiyle boşandığı iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Polat takipçilerine "Küsemez miyim, benim trip atmaya hakkım yok mu" dedi.

Güzellik merkezi şubeleri olan Dilan Polat, sosyal medyada milyonlarca takipçisiyle her anını paylaşıyor. Lüks yaşantısı ve eşi Engin Polat ile diyalogları dikkat çeken Dilan Polat, kafaları karıştırdı. Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı, birlikte oldukları tüm fotoğrafları sildi. Instagram hikayelerinden manidar paylaşımlarda bulunan Dilan Polat'ın bu hamleleri 'boşanıyorlar' iddialarını gündeme getirdi. Takipçilerinden gelen yorumlar artınca, konuya ilişkin açıklama da geldi. Eşine küstü 32 yaşındaki ünlü fenomen, aldatıldığını ve boşanacağını iddia eden takipçilerine sert çıkıştı. Dilan Polat, "Her küslük aldatmak mı? Siz küsünce engellemiyorsunuz dimi, fotoğrafları silmiyorsunuz? Ben küsemem dimi? Ben robotum duygularım yok" ifadelerini kullandı. Polat, aldatma konusuna ilişkin de "17 senedir hayatımda, bir kez bu tarz konularla karşılaşmadım. Beni aldatsa ülkeyi terk etmesi lazım" dedi.