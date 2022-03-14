'Ne yaptın Berlin!' La Casa De Papel'in yıldızı Pedro Alonso'nun yeni imajına bakın...

'Ne yaptın Berlin!' La Casa De Papel'in yıldızı Pedro Alonso'nun yeni imajına bakın...

Dünyada büyük yankı uyandıran La Casa De Papel dizisinde Berlin karakterini canlandıran oyuncu Pedro Alonso O'choro, yine İstanbul'a geldi. Sakallarını uzatan oyuncuyu görenler, tanımakta zorlandı.

Netflix'in 2017 yılında yayınladığı ve bu tarihten itibaren dünyanın gündemine oturan dizilerden biri olan La Casa de Papel, final yaptı.

Ekibin iki numaralı lideri olan Berlin, ana dizi La Casa de Papel'in sonunda, İspanya Bankası soygununu The Professor ve Palermo ile planlıyor ve gerçekleştirmeye çalışıyordu.

Yıldız oyuncu, başta Türkiye'den olmak üzere dünya çapında milyonlarca hayrana sahip oldu.

SOLUĞU İSTANBUL'DA ALDI

Pedro Alonso geçtiğimiz günlerde, "Sokağa çıktığında Türklerle büyük bir akış yaşıyorum. Benim hissim bu, hemen bir bağlantı kurduğunu düşünüyorum. Uzun bir süre kalabileceğimiz bir yer. Türkler çok tatlı" ifadelerini kullanmıştı.

Sık sık İstanbul'a sevgisini dile getiren Alonso, yine Megakent'e geldi.

Arkadaşlarıyla beraber keyifli bir gezi gerçekleştiren oyuncu, İstanbul'a bir kez daha hayran kaldı.

BERLİN'İN YENİ İMAJI

Ancak yıldız oyuncuyu görenler, tanımakta zorlandı. Sakal bırakan Alonso'nun yeni imajı, hayranlarını şoke etti.

Dizideki tarzının tam tersi bir görünüşe bürünen oyuncunun son hali, gündem oldu.

İşte La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso'nun değişimi...