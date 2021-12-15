Nefes kesen pozların sahibi Derin ve Deren Talu'nun estetiksiz halleri olay oldu!

Nefes kesen pozların sahibi Derin ve Deren Talu'nun estetiksiz halleri olay oldu!

Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu, giydikleri kıyafetlerle sık sık gündeme geliyor. Güzellikleri ve cesur pozlarıyla dikkati çeken kızlar, estetiksiz halleriyle şoke etti.

Eski haber spikeri Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Sosyal medya üzerinden cesur pozlarıyla sık sık gündem olan kızlar, geçtiğimiz günlerde Mert Vidinli ile poz verdi.

Kızların Mert Vidinli ile verdiği pozlar herkesin dikkatini çekerken, Derin Talu'nun ise yırtmaçlı elbisesini göstermek için bacaklarını açıp oturması dikkatlerden kaçmadı.

Hem Defne Samyeli hem de kızları Derin ve Deren güzellikleriyle beğeni toplarken, eski halleri ortaya çıktı.

Kızların eski halini gören sosyal medya kullanıcıları, estetik yaptırdıklarına dair yorumlarda bulundu.

DEREN VE DERİN TALU'NUN ESKİ HALİ

Defne Samyeli ve kızları Deren ile Derin Talu, sosyal medya üzerinden birbirinden iddialı pozlar paylaşıyor.

Anneleriyle gecelerde görülen kızlar, yine güzellikleri ve giydikleri kıyafetlerle dikkati çekiyor. Ancak kızların eskiden çekilmiş kareleri, yaşadıkları değişimi gözler önüne serdi.

İkilinin eski karelerini gören sosyal medya kullanıcıları, estetik yaptırdıklarına dair yorumlarda bulunmayı ihmal etmedi. Genç kızların sosyal medya üzerinde paylaştıkları fotoğrafları ise binlerce beğeni alıyor.