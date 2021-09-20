'Neslican Tay'ı' canlandıran Naz Çağla Irmak'ın annesi bakın kimmiş!

Neslican Tay'ın hayatının anlatıldığı filmde başrol oynayan ve film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın annesi, herkesi şaşırttı. O ismin Irmak'ın annesi olduğunu duyanlar şoke oldu.

Naz Çağla Irmak, Demir Kadın: Neslican filmi için kamera karşısına geçti ve saçlarını kazıttı.

Film için saçlarını kazıtan Irmak'ın yaptığı davranış beğeni toplarken, şu sıralar ise özel hayatıyla gündeme geliyor.

Sarp Levendoğlu ile aşk yaşayan Irmak herkesi şaşırtırken, ikili 'Amacı Olmayan Grup' filminin galasında birlikte objektiflere yansıdı.

Film öncesi görüntülenen çift mutlu olduğunu söylerken, Irmak'ın bu defa annesi gündeme geldi.

Genç oyuncunun annesinin kim olduğunu duyanlar şoke olurken, "Naz Çağla Irmak'ın annesi kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?" soruları araştırılmaya başlandı.

Peki, Naz Çağla Irmak'ın annesi kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Naz Çağla Irmak'ın annesi...

NAZ ÇAĞLA IRMAK'IN ANNESİ OYUNCU ÇIKTI

Naz Çağla Irmak başarılı oyuncu Hülya Gülşen Irmak'ın kızıdır.

Dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçen Irmak, yine Bizim Evin Halleri dizisi ile ilk profesyonel kariyerine adım attı.

Ancak ünlü oyuncunun tanınması Kırgın Çiçekler sayesinde oldu.

HÜLYA GÜLŞEN IRMAK KİMDİR?

14 Eylül 1965 Ankara'da doğan Gülşen, ortaokulun ardından 13 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı'na girdi.

Aynı süreçte hem konservatuvarı, hem de liseyi dışarıdan bitirerek mezun oldu.

Bazı tiyatrolarda aldığı rollerin ardından 1984 yılında devlet tiyatrolarına giren Irmak, 28 yıl boyunca burada çalıştı.

Hülya Gülşen, devlet tiyatroları oyuncusu olduktan sonra Ferhunde Hanımlar dizisinde hayat verdiği Müjgan karakteri ile ünlenmiştir.

Kızı Naz Çağla Irmak ile birlikte Kırgın Çiçekler dizisinde oynayan Gülşen Irmak, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Galip Derviş gibi sevilen projelerde yer aldı.

2020 yılında yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinde Feriha karakteri ile yer almıştır.

OYANDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Ben Varım - 2020

Aile Sırları - 2018

Giydirici - 2017

Torun İstiyorum - 2016

Kış Dönümü - 2015

Özel Kadınlar Listesi - 2015

Roberto Zucco - 2014

İsim Şehir Hayvan - 2012

Aşk Öldürür - 1999

Geyikler Lanetler - 1999

Küçük Mozart - 1991

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER