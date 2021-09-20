- Haberler
- Medya Haberleri
- 'Neslican Tay'ı' canlandıran Naz Çağla Irmak'ın annesi bakın kimmiş!
'Neslican Tay'ı' canlandıran Naz Çağla Irmak'ın annesi bakın kimmiş!
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 12:34
- Güncelleme : 20.09.2021 - 12:38
Naz Çağla Irmak, Demir Kadın: Neslican filmi için kamera karşısına geçti ve saçlarını kazıttı.
Film için saçlarını kazıtan Irmak'ın yaptığı davranış beğeni toplarken, şu sıralar ise özel hayatıyla gündeme geliyor.
Sarp Levendoğlu ile aşk yaşayan Irmak herkesi şaşırtırken, ikili 'Amacı Olmayan Grup' filminin galasında birlikte objektiflere yansıdı.
Film öncesi görüntülenen çift mutlu olduğunu söylerken, Irmak'ın bu defa annesi gündeme geldi.
Genç oyuncunun annesinin kim olduğunu duyanlar şoke olurken, "Naz Çağla Irmak'ın annesi kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?" soruları araştırılmaya başlandı.
Peki, Naz Çağla Irmak'ın annesi kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Naz Çağla Irmak'ın annesi...
NAZ ÇAĞLA IRMAK'IN ANNESİ OYUNCU ÇIKTI
Naz Çağla Irmak başarılı oyuncu Hülya Gülşen Irmak'ın kızıdır.
Dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçen Irmak, yine Bizim Evin Halleri dizisi ile ilk profesyonel kariyerine adım attı.
Ancak ünlü oyuncunun tanınması Kırgın Çiçekler sayesinde oldu.
HÜLYA GÜLŞEN IRMAK KİMDİR?
14 Eylül 1965 Ankara'da doğan Gülşen, ortaokulun ardından 13 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı'na girdi.
Aynı süreçte hem konservatuvarı, hem de liseyi dışarıdan bitirerek mezun oldu.
Bazı tiyatrolarda aldığı rollerin ardından 1984 yılında devlet tiyatrolarına giren Irmak, 28 yıl boyunca burada çalıştı.
Hülya Gülşen, devlet tiyatroları oyuncusu olduktan sonra Ferhunde Hanımlar dizisinde hayat verdiği Müjgan karakteri ile ünlenmiştir.
Kızı Naz Çağla Irmak ile birlikte Kırgın Çiçekler dizisinde oynayan Gülşen Irmak, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Galip Derviş gibi sevilen projelerde yer aldı.
2020 yılında yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinde Feriha karakteri ile yer almıştır.
OYANDIĞI TİYATRO OYUNLARI
- Ben Varım - 2020
- Aile Sırları - 2018
- Giydirici - 2017
- Torun İstiyorum - 2016
- Kış Dönümü - 2015
- Özel Kadınlar Listesi - 2015
- Roberto Zucco - 2014
- İsim Şehir Hayvan - 2012
- Aşk Öldürür - 1999
- Geyikler Lanetler - 1999
- Küçük Mozart - 1991
ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
- Maria ile Mustafa (Feriha, TV Dizisi 2020)
- Kısmet (Kısa Film, 2020)
- Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Sinema Filmi 2020)
- Bir Aile Hikayesi (TV Dizisi 2019)
- Amacı Olmayan Grup (Sinema Filmi 2019)
- 7 Yüz (Doktor Hülya, TV Dizisi 2017
- ) Yüksek Sosyete (Ayşen, TV Dizisi 2016)
- Sen Benim Herşeyimsin (Ezgi, Sinema Filmi 2016)
- Kot Farkı (Kısa Film 2016)
- Kırgın Çiçekler (TV Dizisi Nezihe, 2015-2017)
- Huzurevi (Melek, Kısa Film 2015)
- Asla Vazgeçmem (TV Dizisi Hafize, 2015-2016)
- Unutursam Fısılda (Hatice'nin Annesi, Sinema Filmi 2014)
- Hadi İnşallah (Pucca Hala, Sinema Filmi 2014)
- Çalıkuşu (Dilber Kalfa, TV Dizisi 2013)
- Galip Derviş (TV Dizisi Komiser Ahmet'in annesi Şefika)
- 2013 Keşanlı Ali Destanı (Melahat, TV Dizisi 2011)
- Gökkuşağı Çocukları (TV Dizisi 2010)
- Freedom For a Moment (Jasmin'in Annesi, Sinema Filmi 2008)
- Bizim Evin Halleri (İsmet, TV Dizisi 2008)
- Havada Bulut (TV Dizisi 2002)
- Bizim Evin Halleri (İsmet Kiziroğlu, TV Dizisi 2000)
- Ferhunde Hanımlar (Müjgan, TV Dizisi 1993)