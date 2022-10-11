Neslihan Atagül'den bornozlu poz geldi, sosyal medya yıkıldı...

Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül, sosyal medyadan paylaştığı bornozlu pozu ile hayranlarından tam not aldı. Güzel ismin pozuna, hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.

20 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Atagül, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Yaprak Dökümü dizisinde karşımıza çıkan genç isim, bugüne kadar sayısız başarılı projede yer aldı.

Sayısız ödül alan ve Kara Sevda dizisi ile dünyaya açılan oyuncu, Fatih Harbiye'de tanıştığı rol arkadaşı Kadir Doğulu ile evlendi.

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde yer alan ve şu sıralar eşi Doğulu ile Gecenin Ucunda projesine imza atan Neslihan, sosyal medya hesabından yeni kareler yayınladı.

Başarılı ve güzel ismin sosyal medya üzerinden yayınladığı bornozlu karelerine hayranları kayıtsız kalamadı.

13,6 milyon takipçisi için sosyal medya hesabını aktif kullanan Neslihan Atagül, adeta şov yaptı.

Kuğuya benzetilen Neslihan Atagül'ün estetiksiz ve doğal güzelliğine ise ayrı bir parantez açıldı...

Neslihan'dan yeni pozlar

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni alan Neslihan Atagül, yine büyüledi.

Gecenin Ucunda dizisi ile ekranlara geri dönen Atagül, hazırlandığı anları hayranları ile paylaştı.

Güzel ve başarılı ismin beyaz bornozu ile yayınladığı karelere beğeni yağdı.

Atagül yayınladığı pozlara, "It’s Monday. Don’t forget to be awesome!" notunu düşerken, hayranları ise "Bu ne güzellik" demeden geçemedi.

İŞTE O MEŞHUR KARELER